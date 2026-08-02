Se elevan a 1.149 las asistencias sanitarias a migrantes en Ceuta tras la entrada masiva

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Ceuta, 2 ago (EFE).- Las atenciones sanitarias a las personas que entraron ilegalmente en Ceuta desde Marruecos el pasado 30 de julio han superado ya el millar, al situarse en 1.149, uno de ellos herido grave y pendiente de ser evacuado a la península.

En un comunicado, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha destacado que continúa prestando asistencia sanitaria "con normalidad" dentro del dispositivo especial activado en coordinación con la Delegación del Gobierno para atender el incremento de personas procedentes de Marruecos que han accedido a la ciudad.

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Desde las 09:00 horas del 31 de julio, los dispositivos asistenciales de Atención Primaria y Atención Especializada han prestado 1.149 asistencias, manteniéndose la actividad sanitaria "sin incidencias relevantes" y garantizando al mismo tiempo la atención habitual a la población ceutí.

Los recursos de Atención Primaria han atendido a 902 personas, de ellas 342 en el centro de salud de Otero; otras 40 en el centro de salud del Tarajal; 20 en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria; y 500 por los cuatro equipos asistenciales del 061.

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En el Hospital Universitario de Ceuta se han registrado 247 asistencias, desarrollándose la actividad "con normalidad y sin incidencias destacables".

En cuanto a la situación de los pacientes ingresados relacionados con este dispositivo, actualmente permanecen hospitalizados dos personas en la UCI, uno en Pediatría, uno en Obstetricia, dos recién nacidos gemelares en Neonatología, dos pacientes en planta Quirúrgica y 5 pacientes en Observación de Urgencias.

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Asimismo, no se ha registrado ningún fallecimiento en el ámbito del INGESA relacionado con esta situación.

Por otra parte, se está gestionando el traslado de un paciente al Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz) para el tratamiento especializado de una fractura de columna lumbar tras haber sufrido una caída.

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El INGESA ha agradecido el "esfuerzo y la profesionalidad" de todos los profesionales sanitarios y no sanitarios que participan en este dispositivo extraordinario, cuyo trabajo está permitiendo ofrecer una respuesta "rápida, coordinada y eficaz, garantizando tanto la atención a las personas asistidas como el normal funcionamiento de los servicios sanitarios de la ciudad.

El dispositivo especial permanecerá activo mientras las circunstancias lo requieran. EFE