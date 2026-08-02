Rueda disculpa la ausencia de Feijóo en la fiesta del Albariño debido a su visita a Ceuta

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José Carlos Rodríguez

Cambados (Pontevedra), 2 ago (EFE).- La LXXIV edición de la fiesta del Albariño ha afrontado este domingo su última jornada con el Capítulo Serenísimo, presidido esta vez por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en sustitución de Alberto Núñez Feijóo, gran maestre de forma vitalicia de la ceremonia que no ha podido acudir debido a su presencia en Ceuta.

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La jornada ha arrancado con el desfile de autoridades por la avenida de Madrid, con más de 40 cofradías de España, Portugal y Francia hasta finalizar en el Patio de Armas del Pazo de Fefiñáns, donde se han investido a los nuevas Donas e Cabaleiros del Albariño.

Medio centenar de manifestantes convocados por la CIG han acudido al inicio de la comitiva para pedir un convenio vitivinícola digno para la provincia de Pontevedra, una protesta que se ha fundido con el sonido de las gaitas y de los tambores del desfile.

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Ya en el Pazo de Fefiñáns, se ha percibido la gran ausencia del Gran Mestre da Orden do Albariño, el presidente del PP Alberto Núñez Feijóo, cuyo compromiso con este acto ha sido siempre "firme", pero que este año no ha aparecido debido a que la "actualidad" le obligó a desplazarse a Ceuta, donde las circunstancias "requieren de su presencia".

Así lo ha afirmado Alfonso Rueda, también Cabalero de la Orden del Albariño, que ha ejercido de maestro de ceremonias acompañado del alcalde de Cambados, Samuel Lago; el presidente del consello regulador de a D.O Origen Rías Baixas, Isidoro Serantes; y el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López.

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Lago ha destacado que la Festa do Albariño se ha convertido en una "auténtica embajada de Galicia en el mundo" y ha subrayado que el vino "habla de nuestra tierra, pero también de nuestro mar, del esfuerzo de los viticultores y bodegueros, de la innovación y de una manera de entender la vida".

Durante su intervención, ha agradecido el trabajo de viticultores y bodegueros y ha señalado que cada copa de Albariño contiene "siglos de historia, miles de horas de trabajo, un paisaje único y un pueblo que aprendió a hacer de la hospitalidad su mejor virtud".

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El acto ha servido además para condecorar como Albariñenses de Honra a la Fundación La Balsa de Piedra-José Saramago, cuyo galardón han recogido la viuda del escritor, Pilar del Río, y el Consejo Regulador de la D.O.P. Los Pedroches.

También se ha producido el hermanamiento de la D.O Rias Baixas con los vinos de la D.O. Montilla-Moriles y el jamón ibérico de la D.O.P. Los Pedroches.

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Posteriormente, se han reconocido a Jorge Marcote Gil, de Adega Jorge Marcote; Emilia Schmidt Staneloni, de Adega Viña Nora; y Laura Cachón Serantes, de la Cooperativa Vitivinícola Arousana-Paco y Lola, como Xóvenes Albariñenses; mientras que otras ocho personas han recibido las Follas de Prata.

El gran momento de la mañana y el más solemne ha sido el nombramiento de los nuevas Damas e Cabaleiros del Albariño, una distinción que este año ha recaído sobre el viticultor y alcalde de Ribadumia, David Castro Mougán; el embajador de China en España, Yao Jing; el cirujano Diego González Rivas; la conselleira de Infraestruturas e Vivenda, María Martínez Allegue; y la presidenta del Real Club Celta de Vigo, Marian Mouriño.

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Todos han sido investidos con el tradicional ritual que incluye el uso de una rama de vid y el brindis y degustación de vino Albariño, tras hacer juramento del cargo.

En nombre de todos ha hablado Mouriño, que ha destacado la importancia de la Fiesta del Albariño como una de las tradiciones que mejor explican "lo que es Galicia y su gente" y ha felicitado a las personas distinguidas en esta edición.

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La presidenta del R.C. Celta ha subrayado que la celebración, convertida ya en Fiesta de Interés Turístico Internacional, permite cada año que miles de visitantes conozcan la comarca y disfruten de su "mayor embajador", el vino albariño, fruto del trabajo y la dedicación de viticultores, bodegas, familias y peñas.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha sido el encargado de cerrar el acto, con un discurso en el que ha recordado a las víctimas mortales de Ceuta y ha reivindicado la fiesta del Albariño como una oportunidad para "abrirnos al mundo" y promocionar Galicia.

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Rueda ha destacado que el Albariño y las celebraciones que lo rodean representan una forma de "enseñar de modo inteligente" todo lo que se hace en Galicia y ha agradecido el esfuerzo de viticultores, hosteleros, bodegueros y del sector del enoturismo. EFE

(foto)