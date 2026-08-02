Orio también gana en aguas de Lekeitio

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Bilbao, 2 ago (EFE).- La trainera guipuzcoana de Orio resultó clara ganadora en la XLI Bandera El Correo-Gran Premio Kutxabank, undécima prueba puntuable de la Liga Eusko Label de traineras, disputada este domingo en aguas de Lekeitio.

Tras imponerse también ayer en Santurtzi, los ‘aguiluchos’ firman un doblete el fin de semana que les consolida en lo más alto de la clasificación general. Tras el logrado hoy, ya son ocho ‘trapos’ para los de Orio en las once regatas disputadas esta temporada.

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La embarcación guipuzcoana fue la más rápida en Lekeitio, con un tiempo de 20:10.66, siete segundos mejor que la Donostiarra. El tercer puesto fue para la tripulación local, Isuntza, que perdió ocho segundos respecto a los amarillos. Cuarta fue Zierbena (+0.10), que mantuvo una cerrada lucha con Getaria (+0.12) en la tanda de honor.

Hondarribia, Bermeo-Urdaibai y Ondarroa les siguen en la general de la prueba. Las cuatro últimas posiciones de la regata fueron para Ares, Itsasoko Ama, Chapela y San Juan.

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En cuanto a la clasificación general de la Liga Eusko Label, Orio se asienta en lo más alto con 121 puntos y amplía la diferencia sobre sus perseguidores. Zierbena suma 103 puntos, mientras que Bermeo Urdaibai se queda con 98. Getaria (96) recorta distancias con el podio, Hondarribia se mantiene quinta (86) y Donostiarra sexta (82).

Tras ellas, y ya con un notable salto en la puntuación, marchan Ondarroa (62), y Lekittarra (54). La Itsasoko Ama de Santurtzi sube al noveno puesto con 46 puntos y San Juan cae a la décima plaza (45). La zona de descenso la ocupan gallegas de Chapela y Ares, con 33 y 31 puntos, respectivamente. EFE

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FRC/ida/cmm

(foto)