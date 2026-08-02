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Nirmal Purja, el montañista nepalí que escaló los 14 picos más altos del mundo en 6 meses

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Nueva Delhi, 2 ago (EFE).- El reconocido montañista nepalí Nirmal Purja, famoso por escalar los 14 picos más altos del mundo en poco más de seis meses en 2019, fue hallado muerto este domingo en el montaña Broad Peak (8.047 metros), en el norte de Pakistán.

Purja lideraba una expedición de diez personas que fue golpeada por una avalancha hacia el mediodía del pasado jueves, dejando hasta el momento ningún superviviente.

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Tenía 43 años.

 Militar y escalador

 Purja nació en la región nepalí de Dhaulagiri, en el seno de una familia militar. A los 18 años se unió a los Gurkhas, un grupo de soldados nepalíes, y años más tarde ingresó a las Fuerzas Especiales del Reino Unido.

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Su pasión por el montañismo arrancó en 2012, cuando caminó hasta el Campamento Base del Everest durante un permiso, tras lo cual decidió pedir a su guía que le enseñara a escalar "de verdad", según su página web.

Purja empezó a desarrollar su carrera como montañista al tiempo que seguía en las fuerzas armadas. Coronó por primera vez el Everest en 2016, llegando a rescatar a otro escalador mientras descendía por la Zona de la Muerte.

Los 14 ochomiles

En 2019, Nirmal 'Nimsdai' Purja dejó las fuerzas armadas para embarcarse en el proyecto que lo catapultó a la fama: escalar los 14 picos de más de 8.000 metros de altura del mundo -los cuales se encuentran en las cordilleras asiáticas del Himalaya y Karakoram- en el menor tiempo posible.

Para entonces, el récord para completar los picos más altos del mundo estaba en casi ocho años. Purja logró la hazaña en seis meses y siete días, una marca que se mantuvo hasta 2023 y que fue plasmada en el documental 'Los 14 ochomiles'.

En 2021, el alpinista fue parte de la primera expedición en coronar el K2 (8.611 metros) en invierno, algo considerado como el último gran desafío de la disciplina puesto que los demás ochomiles ya habían sido escalados durante esta peligrosa estación.

Entre los diez escaladores que lograron el hito estaba el nepalí Kili Pemba Sherpa, cuyo cuerpo también fue encontrado este domingo en el Broad Peak.

Cambio de planes

El 21 de julio, Purja coronó el Gasherbrum II (8.035 metros) en Pakistán, expandiendo su récord de ser la persona con más ascensos de ochomiles del mundo, con 57 en total.

Pero menos de una semana después, anunció de forma imprevista que también subiría el Broad Peak, la duodécima montaña más alta del planeta, aprovechando que ya estaba en Pakistán.

Según explicó en X, hacerlo lo dejaría a tan solo una cima de convertirse "en la primera persona de la historia en escalar los 14 ochomiles dos veces. Sin oxígeno".

"Esto no estaba planeado (...) Pero las oportunidades no gritan: susurran a quienes ya trabajan en silencio", declaró en su última publicación.

"Broad Peak, no pido más que un paso seguro, tanto en el ascenso como en el descenso. No doy ninguna montaña por sentada", añadió. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8011865963, 8011865966 y 8011865970)

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