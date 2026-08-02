Nirmal Purja, de gurka a una de las figuras más importantes del montañismo moderno

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Redacción deportes/Islamabad, 2 ago (EFE).- Nirmal Purja, alpinista nepalí-británico que perteneció a las fuerzas especiales del Ejército Británico, fue una de las figuras más influyentes del montañismo moderno.

Este domingo, fuerzas de rescate hallaron en Pakistán el cuerpo del Purja, quien había desaparecido el pasado jueves junto con su expedición en una avalancha en la montaña Broad Peak (8.047 metros), informó el Club Alpino de Pakistán (ACP).

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Nacido el 25 de julio de 1983 en la aldea de Dana, Myagdi (Nepal), era miembro de una familia de tradición militar, ya que su padre y tres hermanos mayores sirvieron en los gurkas. En 2003, a los 18 años, ingresó a esa brigada del Ejército Británico.

En 2009 superó las pruebas de acceso al Special Boat Service (SBS) de la Marina Real británica y se convirtió en el primer gurka en la historia en unirse a esta unidad de élite, donde sirvió durante casi una década, participando en múltiples operaciones de alto riesgo.

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En 2018 dejó su carrera militar para dedicarse por completo al alpinismo.

Un año después llevó a cabo el denominado Project Possible 14/7, la gesta de escalar las 14 montañas de más de 8.000 metros en sólo 6 meses y 6 días.

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Esta hazaña fue inmortalizada en el documental de Netflix de 2021, "14 Peaks: Nothing Is Impossible" ("14 Cimas: Nada es imposible").

Asimismo, el 16 de enero de 2021 lideró, junto con un equipo nepalí, la histórica primera ascensión invernal al K2 (8.611 metros), el último de los ochomiles que quedaba por coronar en invierno.

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En octubre de 2024 completó la ascensión de las 14 cimas de 8.000 metros sin oxígeno embotellado en un tiempo récord de 2 años, 4 meses y 28 días.

De esta manera, se convirtió en la primera persona en ascender los 14 ochomiles tanto con como sin apoyo de oxígeno.

También fue fundador de la agencia de expediciones Elite Exped y la Nimsdai Foundation, dedicada a proyectos humanitarios y al apoyo de las comunidades de montaña en Nepal y Pakistán.

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Precisamente fue su empresa la que informó este sábado en redes sociales del fallecimiento del montañista.

"Hoy, con profunda tristeza y un inmenso dolor, confirmamos que Nirmal 'Nimsdai' Purja ha perdido trágicamente la vida a raíz de la avalancha ocurrida en el Broad Peak. También hemos recibido la confirmación de que, lamentablemente, otros miembros de la expedición tampoco han sobrevivido", indicó la compañía de aventura en Instagram.

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Su cuerpo fue rescatado este domingo.

Purja y otros nueve alpinistas se vieron sorprendidos el pasado 30 de julio por una avalancha mientras llevaban a cabo una expedición en el Broad Peak (Pakistán) de 8.051 metros.

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El Broad Peak, conocido localmente como Falchan Kangri, es la duodécima montaña más alta del mundo y la tercera de la cordillera del Karakórum, después del K2 y el Gasherbrum I. La montaña se alza entre la frontera de Pakistán y China, a lo largo del borde del glaciar Baltoro, en la región paquistaní de Gilgit-Baltistán.

El Broad Peak ('Pico Ancho', en español) debe su nombre a su característica más distintiva: una cresta cimera inusualmente larga y extensa que se prolonga a lo largo de unos 2 kilómetros. Esta cresta alargada confiere a la montaña una silueta ancha y vasta cuando se contempla desde la distancia, diferenciándola de los perfiles más afilados y piramidales de muchos picos vecinos como el K2, situado a tan sólo 8 kilómetros de distancia. EFE

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