Muere ahogada una mujer de 74 años en una playa de Sant Feliu de Guíxols

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Barcelona, 2 ago (EFE).- Una mujer de 74 años ha muerto ahogada este domingo mientras se bañaba en una playa de Sant Feliu de Guíxols (Girona).

Según ha informado Protección Civil de la Generalitat, la mujer ha fallecido al mediodía en la playa de Sant Pol de esa localidad de la Costa Brava, donde en esos momentos había servicio de socorrista y ondeaba la bandera verde.

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Poco después de las 14:00 horas se ha recibido una llamada en el teléfono de emergencias 112 advirtiendo de que una mujer se encontraba en dificultades en el agua en la zona de la cala del Maset, en las inmediaciones de la playa de Sant Pol.

Una embarcación de Salvamento Marítimo ha trasladado a la mujer a tierra firme, donde los sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) le han practicado, sin éxito, maniobras de reanimación cardiopulmonar.

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Tres unidades del SEM y diversas patrullas de los Mossos d'Esquadra se han movilizado.

Con esta son ya 16 las víctimas mortales en las playas catalanas desde el inicio de la temporada de baño el pasado 15 de junio, aunque el número de fallecidos en playas, piscinas o aguas interiores desde entonces asciende a 30, según datos de Protección Civil. EFE

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