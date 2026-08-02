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Los medios aéreos sofocan pequeñas reproducciones del incendio de Fermoselle (Zamora)

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Zamora, 2 ago (EFE).- Los medios aéreos han trabajado durante todo este domingo para sofocar pequeñas reproducciones del incendio de Fermoselle (Zamora), declarado el pasado el pasado 29 de julio, especialmente en lugares abruptos junto al municipio de Mámoles, donde el río Duero discurre encajonado entre grandes paredes casi verticales que hacen frontera con Portugal.

Mámoles, cerca de donde el río Tormes desemboca en el Duero, "es uno de los puntos calientes" en estos momentos, donde este pasado sábado por la tarde se produjo una reactivación seria del incendio declarado de nivel 1 en el Índice de Gravedad Potencial (IGR) y que ha arrasado cerca de 1.500 hectáreas en cinco días.

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César Ventosa, jefe de jornada en el Centro Provincial de Mando de Zamora, que vigila y coordina los medios contra el incendio, se ha referido también a una pequeña reactivación del fuego en la zona sur de las llamas, al lado de las paredes del río Tormes antes de verter sus aguas en el Duero entre Mámoles y Fermoselle, en la parte zamorana de la comarca de Los Arribes del Duero.

Los medios aéreos han combatido estas pequeñas reproducciones, así como otras alertadas por la gente, "en una zona muy abrupta".

"El viento ha resultado muy complicado durante toda la tarde, a ver si para un poco para que no haya reproducciones importantes", ha añadido Ventosa a través de un registro sonoro remitido a los medios de información.

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La previsión meteorológica para esta noche "es buena" para combatir las llamas: "A ver si lo poco que queda activo entre esta noche y mañana puede estar bastante solucionado", ha concluido. EFE

rjh-aff/luc

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