Los italianos Matteo Santoro y Chiara Pellacani impone su ley en el trampolín de 3 metros

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Redacción deportes, 2 ago (EFE).- Los italianos Matteo Santoro y Chiara Pellacani, vigentes campeones del mundo, cumplieron con los pronósticos y se colgaron este domingo la medalla de oro en la final de saltos mixtos sincronizados desde trampolín de 3 metros de los Europeos de París.

Un triunfo que sirvió a la pareja transalpina para resarcirse de la dolorosa derrota que sufrieron el pasado año en Antalya, donde tras liderar la clasificación durante toda la final se dejaron escapar la victoria en favor de los alemanes Luis Ávila y Lena Hentschel por 3 centésimas de punto en el salto final.

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Cruel destino que Santoro, de 19 años, y Pellacani, de 23, no estaban dispuestos a repetir en el trampolín del Centro Olímpico Acuático de la capital francesa como demostraron desde la primera ronda de saltos.

Infalibles en cada uno de sus primeras tentativas los saltadores italianos llegaron a la quinta y última ronda con una ventaja de 12 puntos sobre la pareja rusa formada por Ilia Molchanov y Elizaveta Kuzina, segundos clasificados, y de 19 sobre los alemanes Ávila y Hentschel, terceros.

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Pero a diferencia de lo ocurrido el pasado año en la localidad turca Matteo Santoro y Chiara Pellacani no fallaron en su último salto y sellaron el triunfo con un magnífico doble mortal y medio adentro.

Con la primera plaza asegurada para Italia con unos inalcanzables 305,85 puntos, toda la atención se centro en saber si la pareja rusa podría contener la remontada de los saltadores alemanes, que cerraron las dos primeras rondas de saltos en octava posición.

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Una gris arranque del que se repusieron, y de qué manera, Luis Ávila y Lena Hentschel, que tras 'clavar' el triple mortal y medio carpado con el que cerraron su competición obligaron a los rusos Molchanov y Kuzina a tener que sumar más de 61 puntos en la última tentativa.

Cifra que los saltadores rusos superaron por dos unidades tras ver como los jueces calificaron con una nota de 63,00 su salto final, lo que les permitió retener con un total de 286,17 puntos la segunda plaza por delante de los germanos, terceros con 284,19 unidades. EFE

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