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Los créditos, una solución fácil para pagar las vacaciones pero con precaución

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Madrid, 2 jul (EFE).- El recurso al crédito para financiar las vacaciones y gastos veraniegos es una práctica cada vez más común, pero antes de contratarlo conviene fijarse en los intereses y comisiones para no sufrir disgustos luego, una vez pasado el periodo estival y cuando toca pagar el préstamo.

Según el último barómetro de préstamos elaborado por la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), un 17 % de los consumidores tiene previsto pedir un crédito para financiar viajes y vacaciones en los próximos seis meses.

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El Banco de España ha advertido en su blog de que las vacaciones no deberían convertirse en una carga económica que persiga a una persona el resto del año.

Por eso, recomienda revisar siempre la TAE -que refleja el coste real con intereses y gastos asociados- de cualquier préstamo e indica que una TAE alta es señal de que esa financiación puede salir más cara de lo que parece a primera vista.

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Además, señala que hay que revisar las condiciones, intereses y plazos de cualquier crédito o pago aplazado, así como las comisiones de apertura y otros gastos ocultos.

El Banco de España alerta de la financiación con las denominadas tarjetas 'revolving', pues permiten ajustar la cuota y pagar poco cada mes, con lo que casi toda la cuota va a pagar intereses y solo una parte pequeña a amortizar el capital prestado.

Los préstamos personales son otra vía de financiación y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ha comparado diferentes fórmulas para financiar viajes, considera que puede ser una alternativa razonable, si se necesita una cantidad concreta y se devuelve en poco tiempo.

Existen entidades que ofrecen préstamos de pequeño importe e, incluso, preconcedidos, que permiten disponer del dinero casi de inmediato, sin trámites largos y con un tipo de interés ajustado al perfil de cada usuario.

La OCU advierte de que no siempre son la mejor opción, por lo que conviene comparar, y recuerda que hay ofertas de préstamos con mejores condiciones, aunque vinculados a la domiciliación de la nómina.

Otras posibilidades para financiar el pago de las vacaciones es el aplazamiento con la tarjeta de crédito o aceptando la financiación que ofrecen las agencias de viajes.

La organización de consumidores aconseja que, en el caso de que se necesiten financiar las vacaciones, se pregunte primero en el propio banco por la TAE aplicable a un crédito personal y si lo hubiera, por un crédito preconcedido, comparando sus TAE con la que tendría aplazar el pago con la tarjeta de crédito.

En el caso de las agencias de viaje, recomienda preguntar si hay alguna campaña promocional para la financiación del viaje, como suele suceder para el verano.

A la hora de contratar un préstamo, la organización de consumidores señala que se deben comprobar las comisiones por la cancelación anticipada del préstamo.

También aconseja comprobar las comisiones por la cancelación anticipada del préstamo y que si la mejor TAE que obtienen del banco es del 13 %, consideren la posibilidad de buscar financiación con otra entidad.

Además, alerta contra los créditos rápidos para importes pequeños, que desaconseja y que en algunos casos pueden tener un TAE de hasta el 300 %, aunque recuerda que las reclamaciones contra créditos abusivos que superan el 30 % se suelen resolver a favor del cliente.

Asufin, por su parte, pone el acento en el uso inteligente del crédito, que se tenga en cuenta que aplazar pagos con la tarjeta genera intereses y que pagar una cuota mínima en las tarjetas de crédito (o la modalidad 'revolving') alarga la deuda durante años al acumularse los intereses. EFE

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