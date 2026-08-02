Lecturas veraniegas de los líderes catalanes: novelas y respuestas sobre el mundo actual

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Roger Mateos y Pau Costa

Barcelona, 2 ago (EFE).- ¿Cuáles son los libros que leerán durante las vacaciones de verano Salvador Illa, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros líderes políticos catalanes? Prevalece un denominador común: combinan novelas de evasión con ensayos que buscan respuestas a los retos del mundo que viene.

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Estas son, según explican a EFE, sus lecturas para este agosto:

La primera elección del presidente catalán, Salvador Illa, es "The road to freedom", del economista estadounidense Joseph E. Stiglitz, que aborda tres retos: la desigualdad económica, el cambio climático y la polarización política que favorece el ascenso de populismos.

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La preocupación por el futuro de Europa es objeto de análisis en "Solos en el mundo", de la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya; en "Quina mena de gent som", otra de las lecturas veraniegas de Illa, el histórico periodista de La Vanguardia Agustí Calvet "Gaziel" profundiza en las raíces de la identidad catalana.

"Adieu à tout cela", relato autobiográfico del escritor británico Robert Graves, es la lectura elegida por el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, una obra de no ficción, publicada por primera vez en 1929, en la que el autor describe los horrores vividos como soldado en la Primera Guerra Mundial.

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"Un origen buit. Immigració i cultura a Catalunya" es el título del libro escogido para estas vacaciones por el presidente de ERC, Oriol Junqueras: se trata de un análisis de la inmigración como factor central de la sociedad catalana desde el siglo XIX.

Los libros que meterá en la maleta el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, son "Libertad", retrato de una familia del Medio Oeste norteamericano, a cargo de Jonathan Franzen, y "Sing Backwards and Weep", las llamativas memorias de Mark Lanegan, exlíder de la banda de grunge Screaming Trees.

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"Contra los periodistas y otros contras", del austríaco Karl Kraus; "Historia de Roma", un clásico de Indro Montanelli; y "Entrar en la paz interior. Meditación sobre el salmo del Buen Pastor", de Thomas Joachim, son las obras que leerá el secretario general de Vox, Ignacio Garriga.

La líder parlamentaria de Comuns, Jéssica Albiach, se lleva de vacaciones "Un metre quadrat", de la mallorquina Llucia Ramis, una aportación personal sobre la crisis de la vivienda en las ciudades actuales.

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La recopilación de artículos más políticos y reivindicativos de Manuel de Pedrolo en "Prosa de combat" y la obra de Premilla Nadasen "Les cures. La fase superior del capitalisme" viajarán este verano con la presidenta de la CUP en el Parlament, Pilar Castillejo. EFE