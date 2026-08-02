La sub23 Marta Cano logra la mejor actuación española en el Campeonato de Europa de XCO

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Redacción deportes, 2 ago (EFE).- La corredora sub23 Marta Cano, con un sexto puesto, ha logrado la mejor actuación del equipo de español en la disciplina olímpica el Campeonato de Europa de Bicicleta de Montaña, que se ha celebrado en Monte Ceneri (Suiza).

La catalana, que llegó a rodar tercera, mantuvo un gran ritmo de carrera para, a pesar de ceder algunos puestos con el paso de las vueltas, mantenerse en una posición más que notable.

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También en la categoría sub23, en la que Thibaut Francois -la mejor baza a priori del equipo español- no pudo tomar la salida, el gallego Alex García terminó en el séptimo puesto, mientras que Hugo Franco acabó el 15.

En la prueba élite masculina España estaba representada por dos corredores que aspiraban a estar en el grupo cabecero pero no han tenido suerte; David Campos acusó en la salida un pequeño tapón por una caída que le obligaba a tener que remontar muchos puestos desde las últimas posiciones para terminar en el puesto 18 a tres minutos y medio del ganador, el británico Charlie Aldrige.

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Jofre Cullell (que fue noveno en la prueba corta), por su parte, hizo una gran carrera en el inicio del circuito pero fue perdiendo posiciones y no logró encontrar sus mejores sensaciones, con lo que terminó en el puesto 33.

Estíbaliz Sagardoy ocupó el puesto 26 en la carrera élite femenina.

Además de estos resultados, España fue quinta en la carrera de relevos.EFE