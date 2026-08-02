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La Reina Letizia asiste este domingo a la clausura de la 16ª edición del Atlàntida Mallorca Film Fest en Palma

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La Reina Letizia asistirá este domingo a la clausura de la 16ª edición del Atlàntida Mallorca Film Fest, que tendrá lugar a partir de las 21.00 horas en el edificio de la Misericòrdia.

Se trata del primer acto en el que participará la Reina este verano en Mallorca, y en que lleva años asistiendo. Así, el próximo martes, los Reyes Felipe VI y Letizia recibirán a las autoridades y a una representación de la sociedad balear en el Palacio de Marivent.

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A la clausura del Atlàntida Mallorca Film Fest asistirá también la presidenta del Govern, Marga Prohens, junto con el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà.

Al inicio del evento, la presidenta del Govern, junto con el resto de primeras autoridades presentes, recibirá a la Reina Letizia y después se captarán las imágenes de grupo con los actores y el director del festival, Jaume Ripoll.

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Durante la gala está prevista la entrega de diversos premios y la presentación de la película 'El ser querido', a cargo del director, Rodrigo Sorogoyen, y de los actores y actrices principales. Al finalizar, tendrá lugar la proyección de la película.

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