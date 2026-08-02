La japonesa Shiho Kuwaki gana el Open Británico y firma su primer 'major'

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Redacción Deportes, 2 ago (EFE).- La japonesa Shiho Kuwaki logró este domingo su primer título en un 'major' al ganar, tras un desempate con la alemana Esther Henseleit, el 50 Open Británico, quinto y último grande de la temporada femenina de golf 2026 y disputado desde el jueves en el recorrido inglés del Royal Lytham and St. Annes.

Shiho Kuwaki, de 23 años y número 46 del mundo al inicio de la semana, se hizo con su primer grande en su séptimo intento. Hasta ahora contaba con cinco títulos en su palmarés, todos ellos en el circuito japonés de la LPGA.

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En el Open 2026, la japonesa estuvo todos los días en la pelea, a la estela de cada líder. El primero, tras la tailandesa Jeeno Thitikul; el segundo, al acecho de la surcoreana Ryu Haeran; y el tercero, en el grupo perseguidor de la estadounidense Yealimi Noh.

En el cuarto y último día, que comenzó a tres golpes de Noh, Kuwaki firmó una vuelta de 70 (-1) para llegar a casa club como líder destacada y a la espera de lo que pudieran hacer por detrás Henseleit y Noh.

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Henseleit forzó el desempate con un largo putt para birdie en el 18 que le permitió empatar con Kuwaki en lo más alto de la tabla. Now hizo el par y acabó tercera en solitario con -4.

En el primer hoyo extra, ambas jugadoras hicieron el par, pero en el segundo paso por el 18 la japonesa firmó el par, por el bogey de la alemana, para hacerse con el triunfo.

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Kuwaki sucede en el historial del Open a su compatriota Miyu Yamashita, campeona el año pasado en el Royal Portcawl. Ya son cuatro las japonesas que ganan el torneo, ya que Ayako Okamoto se impuso en 1984 e Hinako Shibuno lo hizo en 2019.

La número uno del mundo y ganadora de los dos primeros grandes del curso, la estadounidense Nelly Korda, acabó en la cuarta plaza con -2, igualada con Thitikul, gracias a una cuarta ronda de -3.

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La mejor de las españolas fue Carla Tejedo, con +3 en el total y rondas de 76, 70, 68 y 73. La amateur Paula Martín cerró con +4 (69+71+76+72) y Julia López, con +9 (74+69+78+72). EFE