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Junts y Aliança se enzarzan por las competencias de inmigración en plena crisis en Ceuta

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Barcelona, 2 ago (EFE).- Junts y Aliança Catalana se han enzarzado este domingo en la red social X a cuenta de la inmigración, después de que la líder de la formación de extrema derecha, Sílvia Orriols, haya acusado a los neoconvergentes de reclamar competencias en la materia para acoger más extranjeros, "no para expulsarlos".

En medio de la crisis migratoria de Ceuta, Orriols ha abierto fuego esta mañana al publicar en su cuenta de X un mensaje en el que reprocha a Junts su petición de acoger a más inmigrantes, mientras sostiene: "Con ingenuos y buenistas iremos derecho al desastre".

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Horas más tarde, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha publicado un mensaje en el que recuerda que su formación quiere "las máximas competencias" en inmigración. "De hecho, queremos las competencia de un Estado, mientras no seamos Estado", añade.

"Porque Cataluña ha de dar sus respuestas propias a los retos como el de la inmigración. Respuestas catalanas a retos catalanes. Algunos quizás preferís respuestas españolas a retos catalanes. Y más si pensáis que tiene más rédito político crear alarma social y desentenderse de las soluciones, bramando y punto", mantiene Turull.

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El dirigente de Junts advierte además de que es "un mal negocio para Cataluña" si Aliança solo sabe "avivar el odio contra el diferente en vez de generar soluciones reales desde un marco de derechos y deberes para todos".

El pasado viernes, tras estallar la crisis por la llegada a Ceuta de miles de migrantes procedentes de Marruecos, el presidente de Junts, Carles Puigdemont, denunció el "fracaso" del Gobierno español en política migratoria, lo que atribuyó a su "incompetencia", y advirtió de que esta situación "preocupa" a la Unión Europea. EFE

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