Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Junta de Castilla y León garantiza el forraje a ganado del incendio de Fermoselle (Zamora)

Guardar

Palazuelo de Sayago (Zamora), 2 ago (EFE).- La Junta de Castilla y León garantizará el suministro de forraje y paja para alimentar el ganado de la zona arrasada por el incendio de Fermoselle (Zamora), que ha calcinado ya más de 11.000 hectáreas.

El alimento para las ganaderías de la zona comenzará a llegar este próximo lunes, 3 de agosto, según ha anunciado el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León, Joaquín Antonio Pino, tras una reunión mantenida con alcaldes y ganaderos de la zona en Pazuelo de Sayago (Zamora).

PUBLICIDAD

Pino ha avanzado que el reparto se llevará a cabo a través de las unidades veterinarias, que serán las encargadas de evaluar los daños que se han producido en las explotacionies ganaderas y ver las necesidades de alimentación de las reses para "resarcir las consecuencias" del incendio.

El consejero ha mostrado además su predisposición a la "permanente escucha y contacto" con agricultores y ganaderos para recoger sus necesidades y "trabajar y poner soluciones".

PUBLICIDAD

Pino, que ha estado acompañado por el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha aludido además al conjunto de medidas aprobadas en Consejo de Gobierno por la Junta de Castilla y León para ayudar a las zonas afectadas por los grandes incendios de la comunidad, de las que se beneficiarán también los damnificados en el incendio de Fermoselle.

Uno de los alcaldes de los municipios afectados, el de Villar del Buey, José María Nieto, ha declarado que ha reunión ha sido "totalmente positiva" porque ese alimento de forraje y paja era muy necesitado, ya que hay ganaderos que se han quedado "sin nada y otros solo para salvar la situación unos días, pero el pasto está todo perdido, todo quemado".

Por ello, este Ayuntamiento al que pertenecen algunos de los pueblos más afectados por el incendio, como Formariz, Pinilla de Fermoselle o Fornillos de Fermoselle, tambén aportará por su cuenta dos camones de forraje para los ganaderos de vacuno, ovino y caprino de esos ters anejos que han quedado "totalmente arrasados". EFE

aff/rjh/aam

(fotos)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3 de este 2 agosto

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3 de este 2 agosto

Fronteras distintas, preocupaciones diferentes: por qué 22 países de la UE firmaron una carta señalando la política migratoria de España y cinco decidieron quedarse al margen

La iniciativa impulsada por Italia tras la crisis de la ciudad autónoma ha hecho visible un cambio político que comenzó con la crisis de refugiados de 2015 y que hoy une a gobiernos con realidades muy distintas en torno a una misma visión sobre el control de la inmigración irregular

Fronteras distintas, preocupaciones diferentes: por qué 22 países de la UE firmaron una carta señalando la política migratoria de España y cinco decidieron quedarse al margen

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: ya son 72 los cadáveres recuperados en el mar

El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha insistido en que España cuenta con el respaldo de la Unión Europea a la hora de lidiar con la reciente crisis migratoria desatada en Ceuta y sus consecuencias

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: ya son 72 los cadáveres recuperados en el mar

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 3 al 7 de agosto: Luisa destapa el gran secreto del hijo de Adriana y todo da un vuelco

La serie de TVE afronta una semana decisiva con el esperado desenlace del misterio de los bebés, mientras Rafael toma decisiones que cambiarán su futuro

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 3 al 7 de agosto: Luisa destapa el gran secreto del hijo de Adriana y todo da un vuelco

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Fronteras distintas, preocupaciones diferentes: por qué 22 países de la UE firmaron una carta tras la crisis migratoria de Ceuta y cinco decidieron quedarse al margen

Fronteras distintas, preocupaciones diferentes: por qué 22 países de la UE firmaron una carta tras la crisis migratoria de Ceuta y cinco decidieron quedarse al margen

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: ya son 72 los cadáveres recuperados en el mar

Ayuso acusa a lo bomberos en huelga de “intoxicar” en lugar de apagar fuegos: “Deberían haber estado trabajando como el resto de sus compañeros”

Detenido en Gipuzkoa un joven de 17 años como referente en España de la red extremista 764: difundía amenazas de tiroteos y ataques armados para generar alarma social

La crisis de Ceuta, en cinco claves: de las falsas promesas de asilo a la avalancha de 60.000 personas y el papel de Marruecos

ECONOMÍA

Marruecos tiene salario mínimo y vacaciones pagadas, pero muchos trabajadores ni cotizan ni tienen contrato

Marruecos tiene salario mínimo y vacaciones pagadas, pero muchos trabajadores ni cotizan ni tienen contrato

Es oficial: el Gobierno da a las empresas tres días más para comunicar el cese de un empleado

Hasta 600 euros por un día de playa en Italia, el país europeo donde el 43% de la arena es privada y bañarse en el mar es un negocio de millones de euros

Una casa a 1 euro para reformar o un piso de lujo en una gran capital: la mejor inversión inmobiliaria según un experto

La Ley de Propiedad Horizontal lo ratifica: el sencillo gesto en la comunidad que puede acarrear una multa 3.000 euros

DEPORTES

Iris Tió y las dos platas para España en el Europeo de natación artística: al ritmo de Led Zeppelin en el mixto y de TsarB en el dúo libre femenino

Iris Tió y las dos platas para España en el Europeo de natación artística: al ritmo de Led Zeppelin en el mixto y de TsarB en el dúo libre femenino

Jódar aterriza en el top 20 del ranking ATP: es el único tenista en conseguirlo durante su primera temporada como profesional

El gesto de Cucurella con un cartero de Horsham: el lateral le dejó coger su medalla de campeón del mundo

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Arbeloa se lanza a por La Fábrica: Gonzalo y Palacios a punto de firmar por el Fulham