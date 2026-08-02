Junta de Castilla y León garantiza el forraje a ganado del incendio de Fermoselle (Zamora)

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Palazuelo de Sayago (Zamora), 2 ago (EFE).- La Junta de Castilla y León garantizará el suministro de forraje y paja para alimentar el ganado de la zona arrasada por el incendio de Fermoselle (Zamora), que ha calcinado ya más de 11.000 hectáreas.

El alimento para las ganaderías de la zona comenzará a llegar este próximo lunes, 3 de agosto, según ha anunciado el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León, Joaquín Antonio Pino, tras una reunión mantenida con alcaldes y ganaderos de la zona en Pazuelo de Sayago (Zamora).

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Pino ha avanzado que el reparto se llevará a cabo a través de las unidades veterinarias, que serán las encargadas de evaluar los daños que se han producido en las explotacionies ganaderas y ver las necesidades de alimentación de las reses para "resarcir las consecuencias" del incendio.

El consejero ha mostrado además su predisposición a la "permanente escucha y contacto" con agricultores y ganaderos para recoger sus necesidades y "trabajar y poner soluciones".

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Pino, que ha estado acompañado por el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha aludido además al conjunto de medidas aprobadas en Consejo de Gobierno por la Junta de Castilla y León para ayudar a las zonas afectadas por los grandes incendios de la comunidad, de las que se beneficiarán también los damnificados en el incendio de Fermoselle.

Uno de los alcaldes de los municipios afectados, el de Villar del Buey, José María Nieto, ha declarado que ha reunión ha sido "totalmente positiva" porque ese alimento de forraje y paja era muy necesitado, ya que hay ganaderos que se han quedado "sin nada y otros solo para salvar la situación unos días, pero el pasto está todo perdido, todo quemado".

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Por ello, este Ayuntamiento al que pertenecen algunos de los pueblos más afectados por el incendio, como Formariz, Pinilla de Fermoselle o Fornillos de Fermoselle, tambén aportará por su cuenta dos camones de forraje para los ganaderos de vacuno, ovino y caprino de esos ters anejos que han quedado "totalmente arrasados". EFE

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