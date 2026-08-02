Feijóo cuestiona que en Ceuta haya vuelto la normalidad "de la que habla el Gobierno"

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Madrid, 2 ago (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cuestionado la situación que se sigue viviendo en Ceuta desde la entrada masiva de migrantes el pasado jueves: "Basta con pisar la calle para comprobar que la normalidad de la que habla el Gobierno en Ceuta no existe", ha advertido.

En un mensaje publicado este domingo en su cuenta de X, el presidente de los populares considera que por "humanidad, por convivencia y por seguridad, debemos seguir trabajando, para finalizar esta crisis y asegurar que nunca se repita".

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Feijóo acompaña estas palabras con un vídeo en el que aparecen centenares de migrantes magrebíes y subsaharianos en distintos puntos de la ciudad autónoma y de su frontera con Marruecos.

El líder del PP acudió este fin de semana a respaldar al presidente ceutí Juan Jesús Vivas, con quien habría visitado la frontera de El Tarajal, hablado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y acudido a centros y recorrido la ciudad para “conocer de primera mano la realidad”, según ha revelado, en una declaración grabada y distribuida por partido, su vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del partido, Juan Bravo.EFE

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