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El Real Madrid valora la renuncia de FIFA y agradece la unidad de UEFA y confederaciones

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Madrid, 2 ago (EFE).- El Real Madrid califica como "buena noticia" la decisión de la FIFA de abandonar la propuesta de venta parcial de los derechos comerciales de sus competiciones y agradece "a la UEFA, las confederaciones, las federaciones y todas las instituciones que se opusieron con firmeza y responsabilidad a este proyecto".

"Su unidad y su sentido del deber han protegido al fútbol en un momento decisivo. Nuestro club considera que es una buena noticia para el fútbol, para sus instituciones y, sobre todo, para los millones de aficionados a nuestro querido deporte", afirma el Real Madrid en un comunicado hecho público este domingo.

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El club español destaca que "los clubes son la base sobre la que se construye el fútbol de selecciones y la Copa del Mundo" y son "los que descubren, forman, desarrollan y ponen al servicio de las selecciones nacionales a los futbolistas que hacen posibles estas grandes competiciones".

"El fútbol de selecciones y el Mundial son, sobre todo, acontecimientos de interés público, y conforman un patrimonio que pertenece a las naciones, a los aficionados y al conjunto de la sociedad. Por ello, consideramos que nunca deben ser tratados como simples activos financieros destinados a ser comercializados en beneficio de unos pocos", añade.

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También muestra su oposición "con firmeza a cualquier intento de vender los ingresos comerciales futuros de las competiciones sin asumir a cambio ninguno de sus costes ni de sus riesgos".

"Son los clubes quienes los soportan, y cualquier iniciativa que pretenda apropiarse de los ingresos futuros del fútbol sin asumir las responsabilidades que los generan resulta inaceptable y no debe volver a plantearse jamás", insiste el club blanco.

El Real Madrid afirma que "este es, además, el mismo principio que ha venido defendiendo en el ámbito nacional" y recuerda que "se opuso y no participó en su día en la operación por la que LaLiga comprometió un porcentaje de los ingresos audiovisuales futuros de los clubes durante cincuenta años a cambio de la entrada de un fondo privado como es CVC".

"Hipotecar durante medio siglo unos ingresos que corresponden a los clubes, que son quienes asumen la totalidad de los costes y de los riesgos, constituye un precedente que el fútbol no debe repetir, ya sea en nuestro país o en el ámbito internacional", sentencia. EFE

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