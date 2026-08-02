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El PSdeG acusa a Rueda de extenderle la "alfombra roja" a Vox: "Cada está más claro que son lo mismo"

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La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, ha acusado al presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, de extenderle la "alfombra roja" a la ultraderecha mientras "media Europa levanta un cordón sanitario". "Cada vez está más claro que PP y Vox son lo mismo. No lo decimos nosotros, lo confirma él cada vez que habla", ha censurado.

Así se ha pronunciado, a través de un comunicado, sobre las declaraciones de Rueda en una entrevista con Europa Press, en las que consideró que, si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no logra suficientes apoyos en las elecciones generales para gobernar "en solitario", está "obligado a conformar mayorías", en lo que se mostró consciente de que Vox estará en la ecuación. "Lo lógico", esgrimió, es que "busque esas mayorías y que se normalicen si son necesarias".

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Un día después, estas declaraciones se han encontrado las críticas de la dirigente socialista, que cree que, para Rueda, "pactar con la ultraderecha es lo lógico". "Es decir, que sentar en los gobiernos a quien niega la violencia machista y el cambio climático, por ejemplo, es lo lógico", ha afeado.

Lara Méndez ha apuntado que el propio Rueda "admite que no le gustan muchos de los postulados de Vox" y, aún así, "pide normalizarlos". "Reconoce lo que son y les pide paso", ha reprochado. De este modo, la responsable de Organización del PSdeG le ha encomendado al líder del PPdeG que le diga a la ciudadanía gallega que, "cuando le hagan falta los votos de la ultraderecha, hará exactamente lo que hoy le recomienda a Feijóo".

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"La puerta que abre en Madrid da directamente a San Caetano. Vox no tiene hoy diputados en el Parlamento gallego y la labor de un presidente sería que siguiera sin tenerlos, no prepararle el terreno", ha criticado Méndez, que ha asegurado que el PSdeG "no" está dispuesto a "normalizar a la ultraderecha".

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