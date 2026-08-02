Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

El eritreo Natnael Tesfazion vence en un emocionante final en Getxo

Guardar

Bilbao, 2 ago (EFE).- El ciclista eritreo Natnael Tesfazion, del Movistar, se hizo con la victoria en el 81º Circuito de Getxo-Memorial Hermanos Otxoa, disputado este domingo con una distancia de 172,2 km. Tesfazion sucede en el palmarés al mexicano Isaac del Toro, vencedor del año pasado.

La prueba no se decidió hasta los metros finales, en un apretado sprint ya en la última ascensión al muro de Arkotxa en el que el eritreo apenas aventajó en unos centímetros a Pau Mikel Delgado (Bahrain Voctorious) y Álex Aranburu (Cofidis). El tiempo en meta fue de 3h 58’49’’.

PUBLICIDAD

Esta 81ª edición del Circuito de Getxo resultó, una vez más, enormemente atractiva para el espectador y emocionante en el plano deportivo. Desde el arranque se sucedieron las escaramuzas, aunque no fue hasta pasado el kilómetro veinte cuando se formó el corte bueno, formado por una docena de corredores entre los que estaban Jonathan Lastra, Mattia Bais, Rodrigo Álvarez o Iker Mintegui.

Su ventaja sobre el pelotón llegó a ser de algo más de tres minutos, pero atrás controlaban la situación los equipos UAE Emirates XRG y Lidl Trek.

PUBLICIDAD

No fue hasta la primera ascensión al alto de Pike cuando se desataron las hostilidades. Una sucesión de movimientos y escarceos que rompieron la carrera. En el segundo y último ascenso, Giulio Ciccone y Marcel Camprubí lograron abrir una pequeña brecha de unos segundos sobre el grupo perseguidor, que les acabó dando caza.

En los kilómetros finales, Pello Bilbao, homenajeado en la salida, y Ion Izagirre, que se retirará a final de temporada, cobraron protagonismo ejerciendo de gregarios de lujo para sus compañeros de equipo.

Con el grupo unido se llegó al cerrado giro a derechas que daba inicio al Muro de Arkotxa. Milan Vader lanzó un ataque desde abajo, pero fue cazado a doscientos metros. Natnael Tesfazion tomó entonces la delantera y, aunque parecía que la victoria se le podría escapar en las pedaladas finales, el último golpe de riñón para lanzar la bicicleta acabó siendo definitivo. EFE

FRC/ida/jl

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Ruido, idioma o costumbres sociales: los comportamientos de los turistas que más molestan durante los viajes

Una encuesta revela estas problemáticas y las vincula al repunte de turismo internacional después de la pandemia

Ruido, idioma o costumbres sociales: los comportamientos de los turistas que más molestan durante los viajes

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Calabacín relleno de pollo con queso gratinado: una receta sencilla y saciante para triunfar en las comidas familiares o en reuniones con amigos

Descubre cómo preparar este plato paso a paso con ingredientes sencillos

Calabacín relleno de pollo con queso gratinado: una receta sencilla y saciante para triunfar en las comidas familiares o en reuniones con amigos

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: más de 1.000 personas esperan a las puertas del CETI para conseguir una plaza

El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha insistido en que España cuenta con el respaldo de la Unión Europea a la hora de lidiar con la reciente crisis migratoria desatada en Ceuta y sus consecuencias

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: más de 1.000 personas esperan a las puertas del CETI para conseguir una plaza
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: más de 1.000 personas esperan a las puertas del CETI para conseguir una plaza

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: más de 1.000 personas esperan a las puertas del CETI para conseguir una plaza

El modelo turco que marcó la estrategia migratoria de la Unión Europea y las lecciones que deja para la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos

Fronteras distintas, preocupaciones diferentes: por qué 22 países de la UE firmaron una carta señalando la política migratoria de España y cinco decidieron quedarse al margen

Ayuso acusa a lo bomberos en huelga de “intoxicar” en lugar de apagar fuegos: “Deberían haber estado trabajando como el resto de sus compañeros”

Detenido en Gipuzkoa un joven de 17 años como referente en España de la red extremista 764: difundía amenazas de tiroteos y ataques armados para generar alarma social

ECONOMÍA

Cuándo se cobra el paro en agosto de 2026: día que paga CaixaBank, ING, BBVA...

Cuándo se cobra el paro en agosto de 2026: día que paga CaixaBank, ING, BBVA...

Marruecos tiene salario mínimo y vacaciones pagadas, pero muchos trabajadores ni cotizan ni tienen contrato

Es oficial: el Gobierno da a las empresas tres días más para comunicar el cese de un empleado

Hasta 600 euros por un día de playa en Italia, el país europeo donde el 43% de la arena es privada y bañarse en el mar es un negocio de millones de euros

Una casa a 1 euro para reformar o un piso de lujo en una gran capital: la mejor inversión inmobiliaria según un experto

DEPORTES

250 km para ver a tu equipo: la encrucijada en la que se encuentra el Rayo debido a los problemas con su estadio

250 km para ver a tu equipo: la encrucijada en la que se encuentra el Rayo debido a los problemas con su estadio

Honda mima a Fernando Alonso: “Queremos darle lo que él quiere”

Iris Tió y las dos platas para España en el Europeo de natación artística: al ritmo de Led Zeppelin en el mixto y de TsarB en el dúo libre femenino

Jódar aterriza en el top 20 del ranking ATP: es el único tenista en conseguirlo durante su primera temporada como profesional

El gesto de Cucurella con un cartero de Horsham: el lateral le dejó coger su medalla de campeón del mundo