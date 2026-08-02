El eritreo Natnael Tesfazion vence en un emocionante final en Getxo

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Bilbao, 2 ago (EFE).- El ciclista eritreo Natnael Tesfazion, del Movistar, se hizo con la victoria en el 81º Circuito de Getxo-Memorial Hermanos Otxoa, disputado este domingo con una distancia de 172,2 km. Tesfazion sucede en el palmarés al mexicano Isaac del Toro, vencedor del año pasado.

La prueba no se decidió hasta los metros finales, en un apretado sprint ya en la última ascensión al muro de Arkotxa en el que el eritreo apenas aventajó en unos centímetros a Pau Mikel Delgado (Bahrain Voctorious) y Álex Aranburu (Cofidis). El tiempo en meta fue de 3h 58’49’’.

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Esta 81ª edición del Circuito de Getxo resultó, una vez más, enormemente atractiva para el espectador y emocionante en el plano deportivo. Desde el arranque se sucedieron las escaramuzas, aunque no fue hasta pasado el kilómetro veinte cuando se formó el corte bueno, formado por una docena de corredores entre los que estaban Jonathan Lastra, Mattia Bais, Rodrigo Álvarez o Iker Mintegui.

Su ventaja sobre el pelotón llegó a ser de algo más de tres minutos, pero atrás controlaban la situación los equipos UAE Emirates XRG y Lidl Trek.

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No fue hasta la primera ascensión al alto de Pike cuando se desataron las hostilidades. Una sucesión de movimientos y escarceos que rompieron la carrera. En el segundo y último ascenso, Giulio Ciccone y Marcel Camprubí lograron abrir una pequeña brecha de unos segundos sobre el grupo perseguidor, que les acabó dando caza.

En los kilómetros finales, Pello Bilbao, homenajeado en la salida, y Ion Izagirre, que se retirará a final de temporada, cobraron protagonismo ejerciendo de gregarios de lujo para sus compañeros de equipo.

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Con el grupo unido se llegó al cerrado giro a derechas que daba inicio al Muro de Arkotxa. Milan Vader lanzó un ataque desde abajo, pero fue cazado a doscientos metros. Natnael Tesfazion tomó entonces la delantera y, aunque parecía que la victoria se le podría escapar en las pedaladas finales, el último golpe de riñón para lanzar la bicicleta acabó siendo definitivo. EFE

FRC/ida/jl

(foto)