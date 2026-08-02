El eclipse del 12 de agosto, el primero en la península en un siglo y en España desde 1959

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Madrid, 2 ago (EFE).- España ha sido un lugar privilegiado para la observación de eclipses totales de sol en diferentes momentos de la historia, como en 1905, cuando la oscuridad se prolongó 3 minutos y 46 segundos. Esa "fama", que atrae a decenas de científicos, volverá el 12 de agosto tras más de un siglo.

Y es que, el eclipse total de sol de dentro de diez días será visible desde la península ibérica por primera vez en más de cien años, y el primero en territorio español desde 1959, cuando fue apreciable solo en Canarias.

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Por eso, no será la primera vez que España ocupe un lugar central en la historia de estos fenómenos astronómicos. Ya en el siglo XVIII, el marino y científico ilustrado Antonio de Ulloa observó el eclipse total del 24 de junio de 1778 a bordo del navío 'El España' en alta mar, aportando una de las primeras descripciones detalladas de la corona solar, que definió como un 'anillo refractario'.

Luego, durante la segunda mitad del siglo XIX, la península fue escenario de otros dos eclipses totales, en 1860 y en 1870, que motivaron expediciones científicas internacionales y produjeron algunos de los primeros estudios sobre astrofotografía de la corona solar.

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El del 18 de julio 1860 tuvo uno de sus puntos de observación en Rivabellosa, Álava, donde el astrónomo británico Warren De la Rue fotografió el Sol con un fotoheliógrafo. Aquellas imágenes ayudaron a confirmar que las protuberancias solares pertenecen al Sol y no eran ilusiones ópticas, un avance decisivo para la física solar de la época.

Los tres primeros eclipses solares totales del siglo XX, en 1900, 1905 y 1912, se conocen internacionalmente como los eclipses españoles. España se convirtió entonces en uno de los mejores lugares del mundo para observarlos, lo que atrajo a científicos de todo el continente.

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El más célebre de todos los eclipses del siglo XX no pasó por España, pero transformó la física. El 29 de mayo de 1919, Arthur Eddington observó un eclipse total desde la isla de Príncipe, frente a la costa africana, para medir si la gravedad del Sol doblaba la luz de las estrellas que pasaban cerca de él.

Pero no solo, fue una doble expedición comandada desde Inglaterra, y también viajó, en este caso a Sobral (Brasil), el astrónomo Andrew Crommelin.

El anuncio de los resultados de la expedición en Londres, el 6 de noviembre de ese año, supuso un cambio de paradigma respecto a la teoría de la gravedad de Newton y una revolución en la comprensión de la gravedad, el espacio y el tiempo. Esto catapultó la relatividad general de Einstein y convirtió a su autor en el científico más popular de su tiempo.

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El último precedente en territorio español se vivió el 2 de octubre de 1959 en el archipiélago canario. La franja de oscuridad de aquel eclipse total cruzó las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, y atrajo a la comunidad científica global. El éxito de aquellas observaciones impulsó la fundación del Observatorio del Teide.

La banda de totalidad del eclipse de este 12 de agosto atravesará la península de oeste a este y Baleares, y pasará por numerosas capitales de provincia, desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia.

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Está previsto que comience aproximadamente a las 19:30 hora peninsular, alcanzando la totalidad sobre las 20:30, con una duración máxima que rozará los dos minutos en algunos puntos de la península. La Luna cubrirá el Sol y se hará de noche en pleno atardecer de verano.

El eclipse total de 1959 se prolongó 3 minutos y 3 segundos, según el catálogo de eclipses de la NASA. Mientras, el de 1900 tuvo una duración de totalidad de 3 minutos y 10 segundos, el de 1905 se prolongó 3 minutos y 46 segundos, y el de 1912 fue total durante solo 2 segundos en una franja de apenas un kilómetro en el noroeste peninsular.

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El eclipse total solar del 20 de junio de 1955, con una duración de 7 minutos y 8 segundos y visible en Filipinas y Sudeste Asiático, fue el más prolongado del siglo XX.

A su vez, el eclipse más largo de lo que llevamos de siglo XXI tuvo lugar el 22 de julio de 2009 -con una duración de 6 minutos y 39 segundos, récord que no será superado hasta el 13 de junio de 2132, cuando la totalidad alcanzará los 6 minutos y 55 segundos- y pudo observarse desde el norte de la India, China Central y parte del Océano Pacífico.

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Como sucedió a principios del siglo XX en España, el eclipse de agosto de 2026 será el primero de una nueva triada. El próximo eclipse solar total visible desde España tendrá lugar el 2 de agosto de 2027, seguido de un eclipse anular el 26 de enero de 2028. EFE