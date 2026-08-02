El belga Van Aert se corona en Dinamarca; el local Pedersen se lleva la última etapa

Guardar

Redacción Deportes, 2 ago (EFE).- El ciclista belga Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) se proclamó vencedor de la Vuelta a Dinamarca, que finalizó este domingo con triunfo del local Rasmus Sojberg Pedersen (Denmark), en un agónico esprint final.

Van Aert, que se adjudicó las tres primeras etapas de la prueba, finalizó en el undécimo puesto de la etapa. En la general acumuló un tiempo de 19h22:23, 21 segundos de ventaja sobre el eslovaco Lukas Kubis (Unibet Rose Rockets) y a 28 del danés Henrik Pedersen (Uno-X Mobility), segundo y tercero de la general, respectivamente.

PUBLICIDAD

Así, el belga, con 57 victorias en su carrera, consigue su segundo gran logro de esta temporada, después de llevarse también la París-Roubaix en abril pasado, cuando ganó la partida al esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), reciente campeón de su quinto Tour de Francia.

La quinta y última etapa de este domingo, entre las localidades de Køge y Rødovre, en un recorrido de 126 kilómetros con apenas 661 metros de desnivel, estuvo marcada por un accidentado esprint final, con la caída de varios corredores, que se llevó Rasmus Sojberg Pedersen, para delicia de los aficionados daneses.

PUBLICIDAD

Tras él, cruzaron la meta el alemán Max Walscheid (Lidl-Trek), segundo, y el belga Tom Crabbe (Team Flanders-Baloise), tercero. EFE

(foto)