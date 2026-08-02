El Athletic reduce carga de trabajo antes de medirse al Olympique de Marsella

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Bilbao, 2 ago (EFE).- El Athletic Club cambia el paso en su preparación de pretemporada y reduce carga de trabajo, tras varias semanas en las que acumulaba entrenamientos en Lezama y dobles citas en partidos amistosos, antes de medirse el próximo domingo al Olympique de Marsella.

Los bilbaínos han comenzando de este modo una nueva fase preparatoria con miras al estreno liguero del próximo 22 de agosto.

Los rojiblancos no volverán a ejercitarse a las órdenes de Edin Terzic hasta el próximo viernes, 7 de agosto. Y es que, además del habitual descanso dominical, el entrenador alemán y su cuerpo técnico han dado cuatro días libres más a la plantilla.

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El objetivo es no sobrecargar al grupo, que viene acumulando cargas y un nivel de exigencia cada vez superior al que los jugadores están respondiendo bien. Para muestra, las victorias logradas esta semana ante el Racing de Santander (0-3) y el Burgos (0-3), ésta en un duelo de 120 minutos de duración.

El Athletic entra ahora en una nueva fase de su pretemporada en la que el listón se eleva de forma notable. El próximo domingo, y tras completar tan solo dos sesiones de entrenamiento en Lezama -viernes y sábado- los de Edin Terzic se enfrentarán en territorio galo al Olympique de Marsella, que acabó el curso pasado en quinta posición en la Ligue 1 francesa.

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Un duelo en el que ya no estará Mikel Vesga, que ha fichado por el Almería para las próximas tres temporadas. Quizá tampoco el portero Julen Agirrezabala, a quien también se le busca destino.

Por el contrario, quizá sí podría verse de nuevo en acción a Dani Vivián y Andoni Gorosabel, que apuran los plazos de recuperación de sus respectivas dolencias físicas. EFE

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FRC/ida/arh