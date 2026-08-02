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De Norma Jean a Marilyn Monroe: así se ve al mito del cine en su primer centenario

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Fermín Cabanillas

Sevilla, 2 ago (EFE).- Una veintena de artistas andaluces de distintas disciplinas se han unido en ‘Norma Jean 100 años’, una exposición que, con la óptica y el estilo de cada cual, muestra una visión personal de un mito del cine como Marilyn Monroe cuando se conmemora en 2026 el centenario de su nacimiento.

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La exposición se puede ver en Corral del Esquivel, un local de la Alameda de Hércules de Sevilla, que ha acostumbrado a sus clientes en los últimos años a contemplar distintas muestras en sus paredes, convertidas en una galería de arte, o incluso a disfrutar de recitales de flamenco en su terraza exterior.

Por eso, para reforzar su papel de icono cultural, se decidió reunir a una veintena de artistas con varias formas de trabajar, y juntos han creado una muestra que se puede visitar entre las mesas de este establecimiento.

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Y no es una exposición al uso, porque no hay un orden concreto de estilos, no hay una forma exacta de ver las obras ni un recorrido prefijado, sino que cuando se llega al bar, un histórico de la zona en la que se encuentra, los cuadros y composiciones van asomando por sus paredes según se esté en una zona u otra del establecimiento.

Con esa condición, se han reunido en ‘Norma Jean 100 años’ Antonio Guerra, Antonio Prieto, Coco Aníbal, Domingo Vera, Esther Navarro, Gloria MoMay, Gonzalo Llanes, Isa Rocha, Ismael González, Laura Lebone, Manu P. Báñez, María Cañas, María José Roquero, José Criado, Kaprax, Nuria Campora, Rafael Pérez, Roberto Alberto, Susa Martin, Tony Lara y Víctor Pérez.

Y todos, unido en torno a la figura de Ismael González, con el nexo de realizar una obra de arte expresando lo que les trasmite Norma Jeane Mortenson (1 de junio de 1926-4 de agosto de 1962), una mujer que en su corta vida consiguió que sus películas recaudasen 200 millones de dólares, lo que hoy día equivaldrá a dos billones.

Explica Víctor Pérez que la idea de realizar la exposición conjunta partió de González, que se ha empeñado, y con éxito, en darle vida cultural a la Alameda de Hércules sevillana desde el local de copas.

“Llevamos un año más o menos participando en distintas exposiciones y proyectos”, cita, ya sea desde ‘Espacio 10’, su asociación cultural en el barrio de Los Bermejales, o con gente como ‘Colectivo Contemporánea Malena’, con sede en Posadas (Córdoba).

Asegura este artista que ha hecho decenas de bocetos hasta llegar a los que quería exponer, incluso en las clases con los niños a los que instruye en el arte, “que ni siquiera sabían quién era Marilyn”, y al final nació “una contraposición entre sus dos imágenes, como símbolo y como persona”.

María Cañas ofrece en la exposición una imagen que muestra a una “Marilyn al natural, octogenaria, con sus arrugas y sus manchas en la piel”, como contrapunto a “la obsesión por la belleza de las niñas de 20 años, a las que hay que decir que hay que envejecer con dignidad, y luchar contra el edadismo de las mujeres a partir de los 40 años”.

“Me encantan los juguetes rotos, como Michael Jackson, recordar y reflejar lo desgraciada que fue, y pensar, como una utopía, como sería con 80 años”.

Y así ha creado “una Marilyn pletórica”, que, como el resto de las obras de la muestra, tiene una interpretación propia de la diva, pero, al mismo tiempo, se lee entre líneas la admiración de cada artista por la persona que había tras las cámaras.

‘Norma Jean 100 años’ abrió sus puertas a mediados del pasado julio, y los admiradores de la persona, de la artista o simplemente del arte en distintas formas en un mismo espacio la pueden visitar hasta el próximo 14 de octubre. EFE

fcs/vg/jmj

(Foto) (Vídeo)

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