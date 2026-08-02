Confirmado un nuevo caso de fiebre del Nilo occidental en Dos Hermanas (Sevilla)

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Sevilla, 2 ago (EFE).- La Consejería de Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha confirmado un nuevo caso humano de fiebre del Nilo occidental (FNO) en un hombre residente en Dos Hermanas (Sevilla), que permanece ingresado en un centro hospitalario, con lo que se elevan a catorce los diagnosticados esta temporada.

Según ha informado en un comunicado, la Consejería ha decretado el área en alerta de este municipio sevillano hasta el 30 de agosto y recomienda elevar al máximo las medidas de protección y prevención, especialmente entre las personas vulnerables.

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Asimismo, este sábado se confirmó un nuevo caso en La Puebla del Río (Sevilla), sin que fuera necesario prorrogar el periodo de declaración como área en alerta, al mantenerse esta medida vigente.

Ambos casos han sido confirmados por el laboratorio de referencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Actualmente, son 19 los municipios andaluces declarados como área en alerta: Torredonjimeno en Jaén; Salobreña en Granada; Fuengirola y Las Lagunas-Mijas en Málaga y Almensilla, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Castilblanco de los Arroyos,Coria del Río, Constantina, Dos Hermanas, Gelves, La Puebla del Río, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache, Sevilla y Villamanrique de la Condesa en la provincia de Sevilla y Lopera (Jaén).

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Hasta el momento, se han diagnosticado nueve casos leves y cinco casos neuroinvasivos de fiebre del Nilo Occidental este año en Andalucía. EFE