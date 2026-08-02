Chingotto-Galán y Brea-Triay, campeones del Pádel P1 de Pretoria

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Redacción Deportes, 2 ago (EFE).- Fede Chingotto y Ale Galán, en el torneo masculino, y Delfi Brea y Gemma Triay, en el femenino, se proclamaron este domingo campeones del Premier Padel P1 de Sudáfrica, jugado en Pretoria.

Fede Chingotto y Ale Galán levantaron su sexto título de la temporada y el primero desde mayo al ganar en la final por 6-2, 5-7 y 7-6 a Fran Guerrero y Javi Leal, que eliminaron previamente a los cabezas de serie número 3 y número 1.

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La final femenina tuvo dos horas y 53 minutos de duración y se resolvió con un 6-2, 6-7 y 7-6 a favor de Delfi Brea y Gemma Triay frente a Claudia Fernández y Martina Calvo. EFE