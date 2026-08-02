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Ceuta acuerda celebrar la procesión de la Virgen, pese a haber suspendido los festejos

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Ceuta, 2 ago (EFE).- El Gobierno de Ceuta ha acordado este domingo la celebración de los actos de ofrenda de flores y procesión de la Virgen de África, a pesar de haber suspendido las Fiestas Patronales en su honor -previstas del 1 al 8 de agosto- por la entrada masiva de migrantes.

En un comunicado, el Gobierno ceutí ha informado de que la consejera de Educación, Cultura y Juventud, Pilar Orozco (PP), y el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán (PP), han participado esta tarde en una reunión, celebrada en la Delegación del Gobierno, en la que se ha confirmado la celebración de los actos religiosos en honor a la Virgen de África previstos para los días 4 y 5 de agosto.

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En el encuentro también han estado presentes, además de los responsables de la Delegación, representantes de la Policía Nacional y de la Policía Local, la Vicaría de Ceuta, el administrador apostólico de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, Monseñor Ramón Darío Valdivia, así como integrantes de la Cofradía de África.

Durante la reunión se han concretado los detalles organizativos y de seguridad para el desarrollo de estos actos, que se mantienen "pese a la situación excepcional" que atraviesa la ciudad como consecuencia de la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos registrada desde el pasado jueves y que ha motivado la suspensión de las Fiestas Patronales.

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De este modo, el próximo 4 de agosto se celebrará la tradicional ofrenda floral a la Patrona de Ceuta, mientras que el día 5 tendrá lugar la procesión de Nuestra Señora de África por las calles de la ciudad.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma se congratula de que puedan celebrarse estos actos "tan arraigados en la tradición y el sentimiento de los ceutíes" y agradece la colaboración de todas las instituciones y entidades implicadas para hacer posible su desarrollo "con las debidas garantías". EFE

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