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Unos 69.500 migrantes regresan a Marruecos y comienzan a instalarse barreras de contención

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Madrid, 1 ago (EFE).- Las Fuerzas de Seguridad del Estado calculan que alrededor de 69.500 migrantes han salido en las últimas 30 horas de Ceuta hacia Marruecos tras la entrada masiva que se produjo el pasado jueves, mientras esta mañana comienzan a instalarse barreras de contención en el espigón de la frontera del Tarajal.

Fuentes policiales han indicado a EFE que en estas cifras podrían incluirse los migrantes que habían llegado a la ciudad autónoma en días anteriores a esa entrada masiva e incluso otros que en el día de ayer habrían entrado y salido en más de una ocasión.

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Además, según ha informado el Ministerio del Interior a EFE, a las 7:50 horas, ha comenzado la instalación de las barreras de contención en el espigón de la frontera del Tarajal, tal y como anunció ayer desde Ceuta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El elemento principal es una barrera neumática de 500 metros de longitud, con una altura en superficie de 30 a 70 centímetros y una parte sumergida de hasta un metro de profundidad.

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Esta estructura se combina con una primera línea de boyas fondeadas proporcionadas por la Armada.

Además, un canal intermedio permitirá a las embarcaciones de la Guardia Civil garantizar en todo momento la protección de la barrera neumática.

En cuanto a los datos de la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos, el Ministerio del Interior cifró en 50.000 las entradas del día 30, mientras que el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, afirmó que podrían haber alcanzado las 60.000.

Fuentes de Interior han informado esta mañana que la noche en Ceuta ha transcurrido con normalidad, que las entradas "se han detenido en su totalidad" y que han continuado la salidas hacia Marruecos.

Tras la entrada masiva del jueves, en el día de ayer miles de personas partieron de vuelta hacia la frontera para regresar a Marruecos por varios motivos, entre ellos el anunciado acuerdo entre España y Marruecos para su repatriación, así como la ausencia de comercios, superficies comerciales o bares abiertos en Ceuta para poder atender sus necesidades más básicas. EFE

(Foto) (Vídeo)

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