‘Splatoon Raiders’: el regreso del videojuego de acción que cambia las balas por pintura

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Javier Picazo Feliú

Madrid, 1 ago (EFE).- Cazar tesoros, buscar secretos y combatir junto a otros jugadores sin la necesidad de usar armas o munición, sino pintura y una personalidad arrolladora. Esta es la propuesta de ‘Splatoon Raiders’, el nuevo videojuego para Nintendo Switch 2 que llega para renovar los juegos de acción en tercera persona a través de una propuesta colorida y amable.

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Un juego que se puede jugar en solitario, en cooperativo o en multijugador online y en el que la simplicidad característica de los juegos de Nintendo es precisamente su mejor baza.

Este nuevo 'Splatoon' no pierde el tiempo. El jugador entra en un mundo repleto de islas en el que se abre paso a base de disparos de tinta entre oleadas de enemigos, por lo general monstruos de todos los tamaños, en los que deberá encontrar recompensas y tesoros en el camino y regresar a su campamento en mitad del mar para mejorar su equipamiento y empezar de nuevo en el siguiente reto.

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El objetivo de este plataformas de acción no es otro que dar con artilugios cada vez más potentes, ajustar las estadísticas y encontrar esas herramientas que encajen con el estilo de juego de cada jugador para ir culminando cada una de las fases.

La historia sirve como excusa. Aquí se encarna al piloto de helicóptero de una banda de música que tras estrellarse en un archipiélago desierto tendrá que construir un campamento en el mar, recolectar espiralita (una codiciada moneda local) e ir desbloqueando isla tras isla a base de superar diferentes tipos de escenarios.

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El último título de una saga que nació en 2015 para convertirse en un título de culto entre los aficionados a los videojuegos por su estética y lo valiente de su propuesta, al reinventar el género de acción y disparos y hacerlo accesible para todos los públicos, cambiando la violencia por tinta, color e imaginación a raudales.

Un éxito que se basa sobre todo en la mecánica simple de juego, al proponer fases de no más de 5 minutos, muy intensas y que alternan exploración, combates contra jefes finales o enemigos y pruebas contrarreloj.

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Cuando la dificultad escala, las fases se vuelven verdaderos retos tácticos, con un juego que despliega todo su potencial en cooperativo ya que si el jugador se atasca basta con pulsar un botón para llamar a otros dos jugadores online que te ayuden.

En estas fases en cooperativo, trabajar en equipo es vital y tiene sus recompensas, ya que todos los botines se comparten equitativamente cuando termina la partida.

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En el apartado visual y sonoro, este nuevo 'Splatoon' tiene un giro de tuerca muy interesante. Frente a los escenarios luminosos habituales de otras entregas, aquí nos encontramos con un mundo nublado, metálico y de tonos grises y oscuros. El contraste llega al apretar el gatillo: la tinta chillón rosa, azul o amarilla va devolviendo el color y la vida a cada escenario a medida que avanzas. Toda una experiencia visual.

Por su parte, la banda sonora mantiene esa firma experimental tan característica del juego exclusivo de Nintendo, con voces distorsionadas, ritmos acuáticos y efectos que parecen resonar bajo el agua.

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En definitiva, se trata de una propuesta que sabe perfectamente a qué juega: un título que es puro entretenimiento, que atrae a nivel visual y que es apto para todas las edades. Un título con una jugabilidad fresca que premia la agilidad en partidas rápidas, profundas y con un toque aventurero que las hace exquisitas. EFE

(foto)(video)