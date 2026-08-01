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La vendimia 2026 ante las sucesivas olas de calor: adelanto histórico y recogida nocturna

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Manuel Weiss Pérez

Madrid, 1 ago (EFE).- Las altas temperaturas van a obligar a adelantar más que nunca la vendimia en la mayoría de zonas de viticultura de España y los productores buscan fórmulas como la recogida nocturna para combatir los efectos del calor permanente en las producciones.

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Ya hay algunas bodegas como Gramona (Sant Sadurní d'Anoia -Barcelona) que ha trasladado que prevén mermas de hasta el 20 % en su cosecha por los efectos del calor extremo.

 Sobre este asunto, el director general de la Federación Española del Vino (FEV), José Luis Benítez, ha explicado a EFE que "la recogida se está adelantando y, año tras año, sobre las previsiones de cosecha suele haber una disminución".

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Ha puesto como ejemplo a Castilla la Mancha, donde el ejercicio pasado esperaban tener para esta época cifras en torno a los 24 millones de hectólitros (hl) y se bajó a 20.

El director de la FEV ha insistido en que, si hay "una ola de calor tras otra", la producción se "merma", especialmente si no se puede regar, ya que se da una reducción en el peso de la uva, lo que se traduce en menos litros de recogida.

La aceleración de las fechas de maduración de la uva con motivo del calor provoca también una subida más rápida del grado alcohólico de la misma, un problema que, no obstante, puede solucionarse gracias al avance de las técnicas.

"El año pasado en el pliego de condiciones de Rioja probaron la desalcoholización parcial de hasta dos grados", ha ejemplificado Benítez, quien, sin embargo, ha matizado que estas técnicas, que no dañan la calidad del producto, sí conllevan un coste extra para los productores.

Por otro lado, existen medidas que pueden tener su efecto más a largo plazo, como la búsqueda y potenciación de variedades que se adapten mejor a los ciclos de sequía y calor.

El vicepresidente del sector vino de la organización agraria COAG, Juan Fuente, ha precisado a EFE que, "casi siempre, son las variedades autóctonas de ciclo largo las que mejor se han adaptado y pueden soportar este tipo de clima tan extremo".

Sin embargo, el representante de COAG ha indicado que estos cambios "no son sencillos", ya que cambiar el tipo de explotación de un viñedo supone recursos económicos y proyectos a largo plazo, algo que al menos ya contempla la Unión Europea en los planes de la Política Agraria Común (PAC)

Las sucesivas olas de calor que sufre España, más largas e intensas que nunca antes, han afectado a la vendimia tradicional de forma definitiva y están obligando a las bodegas a empezar con mucho adelanto la recogida de la uva, en algunos casos, como para 'Juvé y Camps', la vendimia de 2026 es la más temprana de su historia.

Esta bodega catalana, con más de 100 años de historia ubicada en la comarca del Alto Panadés, ha comenzado la recogida ya en el mes de julio, algo inédito en su trayectoria, y lo ha hecho además en horario nocturno.

"Es la primera vez que lo estamos haciendo, al vendimiar a esas horas, por la temperatura ambiente la uva está mucho más fría y hay menos oxidación y mayor preservación de los aromas", ha detallado a EFE la directora técnica de Juvé y Camps, Laura Tragant.

Según explica Tragant, la fórmula para adaptarse mejor a los efectos del cambio climático sin perjudicar el producto final pasa por cambiar la forma de gestionar el viñedo; proteger más el racimo de la exposición solar, la viticultura regenerativa o conseguir vendimiar siempre en el "punto óptimo" son algunas de las medidas por las que apostará la firma catalana. EFE

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