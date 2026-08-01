Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Dos detenidos, uno ya en prisión, por un accidente tráfico en el que murieron dos mujeres

Guardar

Toledo, 1 ago (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, uno de los cuales ya ha ingresado en prisión, como presuntos autores de dos delitos de homicidio por imprudencia y un delito contra la seguridad vial por abandonar el lugar del accidente de tráfico en el que fallecieron dos mujeres, madre e hija, en el término municipal de Novés (Toledo) el pasado 26 de julio.

El Instituto Armado ha informado en una nota de prensa de que el conductor, que es el que ha ingresado en prisión tras pasar a disposición judicial, también ha sido investigado por conducir sin haber obtenido nunca el permiso de conducción.

PUBLICIDAD

Los hechos ocurrieron el domingo 26 de julio, a la altura del punto kilométrico 2,200 de la carretera TO-3927, que une las localidades de Torrijos y Fuensalida, a su paso por el término municipal de Novés.

Los investigadores han concluido que el vehículo en el que viajaban los dos detenidos tuvo una salida de vía previa por el margen izquierdo, ante lo cual el conductor hizo una maniobra evasiva para volver la calzada, momento en el que colisionó por alcance con el turismo en el que viajaban las dos fallecidas.

PUBLICIDAD

Además, esta secuencia de hechos generó que un tercer vehículo se saliera de la vía para evitar colisionar frontalmente contra estos dos turismos.

Como consecuencia del accidente fallecieron la conductora y la ocupante del vehículo alcanzado, madre e hija de 54 y 23 años de edad.

Tras el siniestro, los dos ocupantes del vehículo responsable de los hechos abandonaron el lugar sin prestar auxilio a las víctimas, a pesar de que varios testigos intentaron retenerlos hasta la llegada de los servicios de emergencia.

La Unidad de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Toledo inició de inmediato la investigación y consiguió localizar en Torrijos a uno de los ocupantes del vehículo, un hombre de 26 años, que fue detenido como presunto autor de dos delitos de homicidio por imprudencia y un delito contra la seguridad vial por abandonar el lugar del siniestro vial.

Posteriormente, tras las gestiones practicadas con el apoyo del Equipo Territorial de Policía Judicial de la compañía de Torrijos, se determinó que esta persona no era quien conducía el vehículo en el momento del accidente, sino que viajaba como acompañante.

Fruto de la investigación en la que, tal y como ha afirmado la Guardia Civil resultó fundamental la colaboración ciudadana, los agentes consiguieron identificar al conductor, un joven de 19 años con múltiples antecedentes, que fue detenido la tarde del 28 de julio en Navalcarnero (Madrid).

Al conductor responsable se le imputan dos delitos de homicidio imprudente, un delito contra la seguridad vial y otro delito por conducir sin haber obtenido nunca permiso de conducción.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial de Torrijos (Toledo), quien decretó el ingreso en prisión del conductor del vehículo. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo | Ascienden a 67 los cadáveres de migrantes recuperados y casi 70.000 personas han vuelto a Marruecos

A la situación en Ceuta se le une la de Melilla: la madrugada ha sido de gran actividad en la frontera y alrededores donde el sonar de los disparos de material antidisturbios ha sido una constante

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo | Ascienden a 67 los cadáveres de migrantes recuperados y casi 70.000 personas han vuelto a Marruecos

La ola de calor llega a su fin, pero no los avisos por altas temperaturas: máximas de hasta 43 grados y alertas naranjas por tormentas

Este sábado comenzarán a bajar los termómetros en varias zonas del país, pero el descenso más generalizado se producirá el domingo

La ola de calor llega a su fin, pero no los avisos por altas temperaturas: máximas de hasta 43 grados y alertas naranjas por tormentas

España instala en el mar la barrera de contención en Ceuta para frenar la llegada de migrantes a nado desde Marruecos: tendrá una parte visible y otra sumergida

La estructura se combina con una primera línea de boyas fondeadas proporcionadas por la Armada

España instala en el mar la barrera de contención en Ceuta para frenar la llegada de migrantes a nado desde Marruecos: tendrá una parte visible y otra sumergida

El restaurante de carretera a orillas del Duero donde parar si viajas por la A-6: raciones y hamburguesas con premio en la autovía de A Coruña a Madrid

La Guía Repsol reconoce con uno de sus Soletes a este hotel-restaurante en el pueblo de Tordesillas, rodeado por la Autovía del Noroeste

El restaurante de carretera a orillas del Duero donde parar si viajas por la A-6: raciones y hamburguesas con premio en la autovía de A Coruña a Madrid

Carmen Lomana cumple 78 años con un patrimonio de más de ocho millones de euros: casas de lujo, inversiones y el legado de su marido Guillermo Capdevila

La empresaria ha mantenido su fortuna durante décadas mediante inversiones y con la decisión de seguir trabajando

Carmen Lomana cumple 78 años con un patrimonio de más de ocho millones de euros: casas de lujo, inversiones y el legado de su marido Guillermo Capdevila
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo | Ascienden a 67 los cadáveres de migrantes recuperados y casi 70.000 personas han vuelto a Marruecos

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo | Ascienden a 67 los cadáveres de migrantes recuperados y casi 70.000 personas han vuelto a Marruecos

España instala en el mar la barrera de contención en Ceuta para frenar la llegada de migrantes a nado desde Marruecos: tendrá una parte visible y otra sumergida

Las advertencias días antes sobre lo que podía ocurrir en la frontera de Ceuta y Marruecos por la sentencia del Supremo y la falta de medios: “Se encuentran completamente desbordados”

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: la UE confirma que “no ha cruzado ni una sola persona” al continente

Un viaje de ida y vuelta a Marruecos para más de 50.000 migrantes en 48 horas: “Llegamos el sábado y no nos han dado comida en tres días”

ECONOMÍA

El Gobierno lanza a través del ICO 12.250 millones para construir vivienda asequible a partir de septiembre

El Gobierno lanza a través del ICO 12.250 millones para construir vivienda asequible a partir de septiembre

Cinco horas de trabajo y alojamiento gratis: una isla de Grecia busca voluntarios para cuidar gatos

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre explicar a tu jefe por qué estás de baja: “Es secreto”

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 31 de julio

La gran banca española bate récords: gana 20.164 millones en seis meses, un 18% más, con Santander a la cabeza

DEPORTES

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Arbeloa se lanza a por La Fábrica: Gonzalo y Palacios a punto de firmar por el Fulham

Mike Krack celebra el progreso de Aston Martin: “El paquete de actualizaciones que hemos traído funciona”

El FC Barcelona recibe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic