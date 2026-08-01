Dos detenidos, uno ya en prisión, por un accidente tráfico en el que murieron dos mujeres

Guardar

Toledo, 1 ago (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, uno de los cuales ya ha ingresado en prisión, como presuntos autores de dos delitos de homicidio por imprudencia y un delito contra la seguridad vial por abandonar el lugar del accidente de tráfico en el que fallecieron dos mujeres, madre e hija, en el término municipal de Novés (Toledo) el pasado 26 de julio.

El Instituto Armado ha informado en una nota de prensa de que el conductor, que es el que ha ingresado en prisión tras pasar a disposición judicial, también ha sido investigado por conducir sin haber obtenido nunca el permiso de conducción.

PUBLICIDAD

Los hechos ocurrieron el domingo 26 de julio, a la altura del punto kilométrico 2,200 de la carretera TO-3927, que une las localidades de Torrijos y Fuensalida, a su paso por el término municipal de Novés.

Los investigadores han concluido que el vehículo en el que viajaban los dos detenidos tuvo una salida de vía previa por el margen izquierdo, ante lo cual el conductor hizo una maniobra evasiva para volver la calzada, momento en el que colisionó por alcance con el turismo en el que viajaban las dos fallecidas.

PUBLICIDAD

Además, esta secuencia de hechos generó que un tercer vehículo se saliera de la vía para evitar colisionar frontalmente contra estos dos turismos.

Como consecuencia del accidente fallecieron la conductora y la ocupante del vehículo alcanzado, madre e hija de 54 y 23 años de edad.

Tras el siniestro, los dos ocupantes del vehículo responsable de los hechos abandonaron el lugar sin prestar auxilio a las víctimas, a pesar de que varios testigos intentaron retenerlos hasta la llegada de los servicios de emergencia.

PUBLICIDAD

La Unidad de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Toledo inició de inmediato la investigación y consiguió localizar en Torrijos a uno de los ocupantes del vehículo, un hombre de 26 años, que fue detenido como presunto autor de dos delitos de homicidio por imprudencia y un delito contra la seguridad vial por abandonar el lugar del siniestro vial.

Posteriormente, tras las gestiones practicadas con el apoyo del Equipo Territorial de Policía Judicial de la compañía de Torrijos, se determinó que esta persona no era quien conducía el vehículo en el momento del accidente, sino que viajaba como acompañante.

PUBLICIDAD

Fruto de la investigación en la que, tal y como ha afirmado la Guardia Civil resultó fundamental la colaboración ciudadana, los agentes consiguieron identificar al conductor, un joven de 19 años con múltiples antecedentes, que fue detenido la tarde del 28 de julio en Navalcarnero (Madrid).

Al conductor responsable se le imputan dos delitos de homicidio imprudente, un delito contra la seguridad vial y otro delito por conducir sin haber obtenido nunca permiso de conducción.

PUBLICIDAD

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial de Torrijos (Toledo), quien decretó el ingreso en prisión del conductor del vehículo. EFE