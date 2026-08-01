'Calle Málaga', 'El sonido de la caída' y un thriller de De Niro, en agosto en plataformas

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Madrid, 1 ago (EFE).- Las películas 'Calle Málaga', protagonizada por Carmen Maura, la premiada en el Festival de Cannes 'El sonido de la caída' y el thriller con Robert de Niro y Michael Keaton 'Susurran tu nombre', son algunos ejemplos de la nutrida cartelera de estrenos este agosto en plataformas bajo demanda.

Carmen Maura brilla en esta hermosa y delicada película dirigida por la marroquí Maryan Touzani ('Adam'), quien debuta como directora en español y que sitúa el foco en la memoria, la familia y la vejez.Cuenta cómo la vida apacible de María Ángeles, una mujer española nacida en Tánger, se ve gravemente alterada por los problemas económicos y personales de su hija (Marta Etura, 'Celda 211'). Paradójicamente, este problema trae de vuelta el amor y el deseo a su vida.

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Candidata al óscar por Colombia, galardonada con el Premio del Jurado en la sección 'Un Certain Regard' en Cannes y con el Premio Horizontes a la mejor película latinoamericana en San Sebastián, la película de Simón Mesa Soto nos presenta al profesor de instituto y poeta en la sombra Óscar Restrepo. Tras conocer a Yurlady, una adolescente de origen humilde, se establecerá un vínculo entre ambos.

Cuando una situación inexplicable encierra a una familia en su propia casa sin posibilidad de salir y mientras se acaban las provisiones, deberán unirse para hacer frente a la fuerza oculta que les acecha. Dirigida por Louis Leterrier ('Ahora me ves...'), está protagonizada por Greta Lee ('Vidas pasadas') y Wagner Moura ('Narcos').

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Esta producción brasileña trae un distópico Río de Janeiro en el que, tras un desastre medioambiental, se ha creado una mayor brecha social entre clases sociales. En esas circunstancias, la Carrera de Bestias es el mayor entretenimiento de la ciudad, en el que la clase adinerada, los Jugadores, controlan a distancia a los concursantes empobrecidos, las Bestias, todo ello por un premio que les cambiará la vida.

Cuarta entrega de la saga que agitó el cine de terror en 2002. De nuevo con Alex Garland ('Civil War') en el guion y la llegada de Nia DaCosta ('Candy Man') a la dirección, muestra un mundo donde el mayor peligro son los otros supervivientes. Ralph Fiennes retoma el papel del doctor Kelson.

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En una nueva entrega de la saga 'Camp Rock', el grupo Connect 3 recurre al campamento de música para reclutar a un telonero para su gira de reencuentro. La competición para elegirlo será el escenario sobre el que se pondrán a prueba las amistades y surgirán nuevas relaciones, amistades y romances.

Galardonada en el Festival de Cannes con el Premio del Jurado (ex aequo con 'Sirat'), la historia sigue durante un periodo de cien años a cuatro mujeres jóvenes que residen en la misma casa en épocas distintas. Mascha Schilinski, una de las voces más prometedoras del nuevo cine alemán, regresa a la gran pantalla tras su ópera prima 'Dark Blue Girl'.

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Tras la desaparición de su hijo, Miguel y Alicia afrontan el suceso de forma distinta. Mientras Miguel, carga con la culpabilidad por haberlo perdido en una noche de alcohol, Alicia siente que aquel día no solo perdió a su hijo, sino también a su marido. Bajo este contexto se cruzarán en su camino con Philippe, un niño que viaja con sus padres en caravana por la España de los años 80, dando lugar a un encuentro que los llevará a experimentar el lado más oscuro del ser humano.

Tres amigos apasionados de los deportes de alto riesgo a los que dan vida Carlos Cuevas, Miguel Bernardeu y Miguel Ángel Silvestre descubren la sensación más cercana a volar: el salto base con traje de alas, aunque para experimentarla deberán enfrentarse a riesgos de altura.

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Dirigida por Salvador Calvo, está basada en hechos reales y relata la historia de cinco amigos unidos por su pasión por los deportes extremos y el salto BASE con traje de alas. Cuatro murieron en accidentes durante la práctica de esta disciplina, y el quinto, Carlos Suárez, falleció en un salto desde un globo aerostático en Toledo cuando colaboraba como asesor del rodaje del filme.

Ganadora del Premio Especial del Jurado en el Festival de Cannes, el director y poeta chino Bi Gan ('Largo viaje hasta la noche') presenta un viaje onírico alucinante por la historia (y tal vez el futuro) del cine. Una exploración de los límites del tiempo y la memoria, a menudo con narraciones poéticas con ecos de David Lynch. 'Resurrection' plantea un mundo en el que la humanidad ha perdido la capacidad de soñar.

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El dilema del que parte 'Laponia', una comedia de David Serrano ('Voy a pasármelo bien'), es si la tradición de Papá Noel es más perjudicial o beneficiosa, una discusión que llevará a reflexiones vitales más profundas a sus protagonistas, Natalia Verbeke, Julián López, Ángela Cervantes y Vebjørn Enger. Se trata de la adaptación cinematográfica de la obra teatral homónima de Cristina Clemente y Marc Angelet, que se desarolla en Rovaniemi (Finlandia), durante la celebración de Nochebuena de dos familias.

La llegada de dos nuevos bebés a la familia Benetón pondrá patas arriba la vida del tío Toni en esta secuela de la exitosa comedia, dirigida por Joaquín Mazón ('El casoplón'). Los personajes de Toni y Lolo, interpretados por Leo Harlem y El Langui, respectivamente, se convertirán en padrazos para intentar mantener unida a su multicultural familia.

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Ry, una joven con una enfermedad crónica, se enamora de Julián en medio de una escapada a Mallorca con su madre. Justo cuando comenzaba a disfrutar del presente a través de aventuras que siempre había querido vivir, el avance de su enfermedad amenaza con destruirlo todo antes de que acabe el verano y regrese a su hogar en Estados Unidos. Dirigida por Anna Todd esta película es la adaptación de una novela romántica.

Robert de Niro, Michael Keaton y Adam Scott protagonizan la adaptación cinematográfica de la novela de Alex North, dirigida por James Ashcroft ('La ley de Jenny Pen'). Tras la desaparición de su hijo, un viudo pide ayuda a su distanciado padre, un inspector jubilado que encarceló años atrás a 'The Whisper Man', el asesino en serie relacionado con el caso.

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Nueve miembros de un jurado popular deliberan un polémico caso de corrupción cuyas pruebas son irrefutables. Nadie parece tener dudas hasta que un acontecimiento cambia el curso de las cosas: una oferta que pretende sobornar el voto a cambio de un millón de euros.Debut en la dirección de Jorge A. Lara y Fer Pérez (que fueron guionistas de 'Aída'), está protagonizada por Carmen Machi, Vito Sanz, Pilar Castro, Marcelo Subiotto, Ane Gabarain, Bruna Cusí, Hugo Welzel, Marina Guerola, Aimar Vega y Felipe Pirazán.

Amazon Prime añade a su catálogo el clásico 'Fargo' (1996), la producción de los hermanos Coen ('No es país para viejos') que narra la macabra historia de cómo un hombre sumergido en una difícil situación económica planea el secuestro de su propia mujer, de familia adinerada, con el fin de cobrar el dinero del rescate. EFE

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