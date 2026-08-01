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Ascienden a 60 los cadáveres de migrantes tras la entrada masiva a Ceuta

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Ceuta, 1 ago (EFE).- El número de cadáveres recuperados en la costa de Ceuta tras la entrada masiva de personas en los dos últimos días asciende a sesenta personas, según los últimos datos facilitados a EFE por fuentes policiales.

La Guardia Civil continúa realizando labores de localización de cuerpos en el entorno del espigón fronterizo del Tarajal, que es el lugar donde se han hallado la practica totalidad de los cuerpos en el mar.

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Con estos fallecidos, se eleva a 92 el número de migrantes que han muerto este año intentando entrar a nado en Ceuta.

Las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia siguen localizando cuerpos de personas que se lanzaron al mar desde las costas marroquíes de Castillejos para intentar alcanzar la costa ceutí a nado.

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Por esta circunstancia, no se descarta que la cifra continúe aumentando conforme pasan las horas, según las fuentes. EFE

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