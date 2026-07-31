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Varios accidentes dificultan un tráfico ya intenso en la segunda operación salida

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Madrid, 31 jul (EFE).- Varios accidentes en la Comunidad Valenciana dificultan la tarde de este viernes la circulación en puntos de Castellón y Valencia, una situación que se une al tráfico intenso que siguen registrando provincias como Barcelona, Sevilla, Cádiz, Málaga o Madrid en la segunda fase de la operación de Tráfico del verano.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha este viernes, a las 15:00 horas, y hasta el domingo el segundo dispositivo especial de la operación verano 2026, un periodo en el que se prevén 5,6 millones de desplazamientos por las carreteras españolas.

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Poco antes de iniciarse esa operación especial el tráfico ya se complicaba en algunas vías del país, con varios accidentes y una masiva afluencia de coches, una situación que se mantiene avanzada la tarde, según datos de la DGT.

Varios accidentes están complicando la circulación en la Comunidad Valenciana: uno en Castellón, en la AP-7, en Benicassim hacia Valencia; y otro en Manises (Valencia), en la AP-7 con sentido Castellón.

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Otra incidencia dificulta por su parte la entrada a Sevilla por la A-49 en Huévar de Aljarafe.

Por su parte, continúan las retenciones habituales en las salidas de Madrid, en vías como la A-1 en Venturada; o la A-3 en Rivas; y también en Toledo, en la A-5 a la altura de Maqueda y Santaolalla en dirección a Extremadura.

El tráfico es también intenso en la A-2, en el municipio de Valbueno (Guadalajara) en sentido Zaragoza.

La zona del Mediterráneo registra una tónica similar, con complicaciones en Barcelona, en la AP-7, a la altura de Subirats con sentido Tarragona; pero también en Valencia, de salida por la A-7, en Alginet y en La Alcudia hacia Alicante.

Precisamente en Alicante, también hay tráfico lento en la AP-7, en Algorfa.

Ya en Andalucía, la A-7 registra dificultades en Marbella (Málaga) dirección salida, pero también en Cádiz, concretamente en San Roque hacia Algeciras.

Y Sevilla presenta una situación similar en la AP-4, en Las Cabezas de San Juan.

En los próximos días confluirán en las carreteras quienes comienzan y quienes terminan sus vacaciones junto con los desplazamientos habituales del fin de semana.

Durante todo agosto, el mes del año con mayor movilidad, se esperan 54,5 millones de viajes de largo recorrido.

Este verano como novedad está la obligación de llevar la baliza V-16 para señalizar incidencias en carretera y el teléfono de atención a las víctimas de los siniestros de tráfico 018. EFE

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