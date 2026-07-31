Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Rehabilitar casas quemadas en Madrid y Ávila podría costar 157 millones, según Idealista

Guardar

Madrid, 31 jul (EFE).- Los incendios que han arrasado amplias zonas de las provincias de Madrid y Ávila en los últimos días y que han afectado a más de 100.000 personas no solo han supuesto un desastre medioambiental, sino que también han tenido un impacto directo en el parque residencial de esas áreas, cuya recuperación podría costar en torno a 157,1 millones de euros.

Según estimaciones del portal inmobiliario Idealista, elaboradas a partir del cruce de datos entre las imágenes satelitales del programa Copernicus y la información catastral, hasta 1.580 viviendas se encuentran dentro del perímetro calcinado, con un valor de mercado que ronda los 343,9 millones de euros.

PUBLICIDAD

Por provincias, Madrid concentra la mayor parte de estas viviendas, un total de 1.351, repartidas en cinco municipios, con un valor de mercado de 296,1 millones de euros y un coste potencial de rehabilitación superior a los 99 millones.

En Ávila, por su parte, el impacto es menor en volumen, con 229 inmuebles distribuidos en siete municipios, con 47,5 millones de euros en valor de mercado y hasta 21,5 millones en costes de rehabilitación, según los cálculos del portal.

PUBLICIDAD

A nivel municipal, San Martín de Valdeiglesias encabeza la lista, con 619 viviendas situadas en la zona afectada y un coste de rehabilitación estimado en más de 64 millones de euros.

Le siguen Pelayos de la Presa, con 418 viviendas afectadas y un gasto potencial de 34 millones de euros; Villa del Prado, con 306 viviendas y un coste estimado de 36,6 millones; y El Tiemblo, con 180 viviendas y 16,4 millones de euros.

Según anunció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estos incendios han arrasado en total 70.000 hectáreas solo en las provincias de Madrid y Ávila.

Dos días antes, el martes, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley de medidas urgentes que incluye una prestación extraordinaria por emergencia extrema y protecciones laborales para los afectados, complementado por planes autonómicos específicos de vivienda y reconstrucción en Madrid y Ávila. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El concursante Martín Escolar rompe su silencio tras el comunicado de ‘Saber y ganar’: “¿Las críticas? Una motivación”

Días después del contundente mensaje del programa pidiendo frenar el odio en redes, Martín Escolar responde con serenidad y fuerza

El concursante Martín Escolar rompe su silencio tras el comunicado de ‘Saber y ganar’: “¿Las críticas? Una motivación”

Javier Fernández, farmacéutico: “Los hombres también pueden sufrir una pérdida de densidad ósea”

El envejecimiento, el sedentarismo, una alimentación deficiente o determinadas alteraciones hormonales también pueden influir en el estado de los huesos

Javier Fernández, farmacéutico: “Los hombres también pueden sufrir una pérdida de densidad ósea”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Como cada viernes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Juan José Ebenezer, mecánico: “El filtro del aire no depende del kilometraje, depende del uso que le des y de dónde vivas”

Conducir por caminos de tierra, zonas de obra o áreas con alta contaminación ambiental puede dejar los filtros del coche inutilizables mucho antes de que el cuentakilómetros indique que toca revisión

Juan José Ebenezer, mecánico: “El filtro del aire no depende del kilometraje, depende del uso que le des y de dónde vivas”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “El filtro del aire no depende del kilometraje, depende del uso que le des y de dónde vivas”

Juan José Ebenezer, mecánico: “El filtro del aire no depende del kilometraje, depende del uso que le des y de dónde vivas”

Marine Le Pen acusa al Gobierno de “alentar la entrada masiva de migrantes” y promete limitar la libre circulación en el espacio Schengen a “nacionales” europeos

La llegada masiva de migrantes a Ceuta se gestó en redes sociales: grupos de Facebook compartían información para cruzar a nado

El despliegue militar y las consecuencias de la crisis migratoria de Ceuta en 2021: cientos de soldados y un cambio en las relaciones con Marruecos

La crisis migratoria de Ceuta: las fotos del cruce masivo de la frontera con Marruecos

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre explicar a tu jefe por qué estás de baja: “Es secreto”

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre explicar a tu jefe por qué estás de baja: “Es secreto”

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 31 de julio

La gran banca española bate récords: gana 20.164 millones en seis meses, un 18% más, con Santander a la cabeza

Los pisos que se compran en España pierden seis metros cuadrados en un año mientras su precio se dispara un 14%

¿Puede existir un mundo sin dinero efectivo? En 2046 los españoles pagarán en digital

DEPORTES

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Arbeloa se lanza a por La Fábrica: Gonzalo y Palacios a punto de firmar por el Fulham

Mike Krack celebra el progreso de Aston Martin: “El paquete de actualizaciones que hemos traído funciona”

El FC Barcelona recibe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic