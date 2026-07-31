Rehabilitar casas quemadas en Madrid y Ávila podría costar 157 millones, según Idealista

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Madrid, 31 jul (EFE).- Los incendios que han arrasado amplias zonas de las provincias de Madrid y Ávila en los últimos días y que han afectado a más de 100.000 personas no solo han supuesto un desastre medioambiental, sino que también han tenido un impacto directo en el parque residencial de esas áreas, cuya recuperación podría costar en torno a 157,1 millones de euros.

Según estimaciones del portal inmobiliario Idealista, elaboradas a partir del cruce de datos entre las imágenes satelitales del programa Copernicus y la información catastral, hasta 1.580 viviendas se encuentran dentro del perímetro calcinado, con un valor de mercado que ronda los 343,9 millones de euros.

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Por provincias, Madrid concentra la mayor parte de estas viviendas, un total de 1.351, repartidas en cinco municipios, con un valor de mercado de 296,1 millones de euros y un coste potencial de rehabilitación superior a los 99 millones.

En Ávila, por su parte, el impacto es menor en volumen, con 229 inmuebles distribuidos en siete municipios, con 47,5 millones de euros en valor de mercado y hasta 21,5 millones en costes de rehabilitación, según los cálculos del portal.

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A nivel municipal, San Martín de Valdeiglesias encabeza la lista, con 619 viviendas situadas en la zona afectada y un coste de rehabilitación estimado en más de 64 millones de euros.

Le siguen Pelayos de la Presa, con 418 viviendas afectadas y un gasto potencial de 34 millones de euros; Villa del Prado, con 306 viviendas y un coste estimado de 36,6 millones; y El Tiemblo, con 180 viviendas y 16,4 millones de euros.

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Según anunció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estos incendios han arrasado en total 70.000 hectáreas solo en las provincias de Madrid y Ávila.

Dos días antes, el martes, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley de medidas urgentes que incluye una prestación extraordinaria por emergencia extrema y protecciones laborales para los afectados, complementado por planes autonómicos específicos de vivienda y reconstrucción en Madrid y Ávila. EFE

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