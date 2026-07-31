Otro agosto turístico en máximos: Más viajeros, tarifas más altas y el combustible al alza

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Madrid, 31 jul (EFE).- La gran operación salida de vacaciones de agosto arrojará, un año más, nuevos máximos, tanto de viajeros como de oferta de medios de transporte, de tarifas y con los combustibles en sus cifras más altas de los últimos tres meses.

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 5,6 millones de desplazamientos por las carreteras españolas entre el viernes y el domingo, y durante todo el mes calculan 54,5 millones de viajes de largo recorrido.

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El arranque del mes más vacacional -según los datos de Obervatur, un 36 % de los españoles toma su descanso en agosto- se produce con los carburantes en sus máximos de los últimos tres meses: la gasolina se paga a una media de 1,66 euros por litro y el diesel a 1,75 euros.

Entre este jueves y el próximo domingo circularán por las vías españolas 4.375 trenes de alta velocidad, larga y media distancia de las tres empresas ferroviarias que operan en España, según datos de Adif.

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Renfe ofrece cerca de 1,2 millones de plazas durante la operación salida de agosto en alta Velocidad, larga y media distancia. Para todo el verano (del 30 de junio al 15 de septiembre) prevé 21,6 millones de plazas.

La compañía pública refuerza la conexión Andalucía-Madrid y aumenta las plazas en los corredores de Barcelona, Levante y Galicia, aunque en los dos primeros siguen activas limitaciones temporales de velocidad impuestas por Adif en determinados tramos, lo que aumenta los tiempos de viaje.

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Quienes tengan previsto viajar en Renfe este mismo viernes deben consultar con la compañía, porque hay convocada una huelga por el minoritario Sindicato Ferroviario, para la que el Gobierno ha impuesto servicios mínimos de hasta el 75 %.

Aena tiene previstos en los aeropuertos de la red entre este viernes y el domingo 22.655 vuelos, casi un 3 % más que en el primer fin de semana de agosto del año pasado, con una media diaria superior a los 7.500 vuelos.

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En Madrid-Barajas están programados 3.716 movimientos, un 7,3 % más que un año antes; en Barcelona-El Prat, 3.332, el 4,7 % más; y en Palma, 3.178 vuelos, algo por debajo de los 3.202 del año pasado.

El buen desempeño de agosto se apoya en una sólida conectividad aérea, según un informe de la Confederación Española de Hoteles (CEHAT) y PwC, que avanza un aumento de las conexiones con España del 6 % entre julio y septiembre, con un alza media desde los mercados internacionales superior al 11 %.

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Air Europa mantiene en agosto su operativa habitual, con entre 220 y 225 vuelos diarios, que permiten atender con normalidad la demanda prevista y garantizar la conectividad en los mercados en los que opera.

Iberia no ha publicado todavía su oferta agregada para agosto, pero en julio aumentó las plazas un 5 %, hasta superar los 3 millones de asientos.

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Los empresarios turísticos agrupados en Exceltur esperan un verano positivo, con un aumento de las ventas del 3,2 %, aunque algo más desacelerado que en el primer trimestre (4,2 %), debido sobre todo a la evolución más sostenida en los hoteles.

En este punto, la CEHAT observa una ligera moderación de la ocupación prevista para verano respecto a los elevados niveles registrados el año pasado.

Por zonas, tanto el Mediterráneo peninsular como los destinos urbanos y de interior y el norte del país registrarán crecimientos de visitantes, mientras que los dos archipiélagos y Andalucía anticipan un menor dinamismo respecto al que ya fue un muy buen verano de 2025, según Exceltur.

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El vicepresidente de la Confederación de Agencias de Viajes (CEAV), José Manuel Lastra, ha dicho a EFE que en el turismo receptivo, la mejor evolución se contabiliza entre los emisores de largo radio, sobre todo Asia y América, con España como destino refugio frente a otros lugares del Mediterráneo, como Turquía y Chipre.

Sobre el turismo emisor -los españoles que viajan- Lastra explica que este año las agencias dependen más que el anterior de las reservas de última hora, aunque "está funcionando bien".

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En conjunto, prevén un crecimiento de ventas del 5 %, más elevado en el caso del turismo receptivo (entre el 5 y el 8 %) que en el emisor (del 3 al 5 %).

Toman fuerza los destinos rurales, tal como reflejan los datos de Airbnb: tres de cada diez reservas estivales se localizan en comunidades como Aragón y Galicia.

Los datos de la plataforma de gestión hotelera SiteMinder reflejan que las reservas subirán este agosto un 8,2 % sobre el año pasado, con una tarifa media por habitación ocupada de 269,5 euros, el 3,7 % más, pero una duración media de las estancias algo más corta, poco más de 3 días.EFE