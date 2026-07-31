La Generalitat dará ayudas por 67 millones a los afectados por el incendio de Castellón

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Valencia, 31 jul (EFE).- La Generalitat Valenciana dará ayudas por un importe total de 67 millones de euros para los afectados por el incendio forestal de la Vall d'Uixó (Castellón), de los que 12 millones irán a ayudas directas, 5 a los ayuntamientos y 50 millones a préstamos bonificados.

Así lo ha explicado el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, tras el pleno del Consell de este viernes en el que se ha aprobado un paquete de ayudas para paliar las consecuencias del incendio de La Vall d'Uixó, que lleva activo desde el pasado sábado y ha quemado hasta el momento 9.600 hectáreas.

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Las ayudas van dirigidas a familias que han perdido su vivienda, a propietarios de vehículos afectados, a autónomos, comercios empresas y trabajadores que han visto interrumpida su actividad, y a agricultores, ganaderos y apicultores, ha precisado el president, quien ha asegurado que "llegarán de forma rápida y sencilla" y podrán solicitarse desde el 10 de agosto y durante tres meses. EFE

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