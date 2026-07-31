IU pide a los ayuntamientos elaborar planes con rutas seguras de evacuación ante incendios

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Madrid, 31 jul (EFE).- IU llevará a los ayuntamientos en los que tiene representación una moción para implementar planes de evacuación con rutas seguras para los vecinos y nuevas medidas para la prevención de incendios, con especial atención a las zonas que tengan viviendas dispersas en entornos forestales.

Según un comunicado del partido, la iniciativa plantea señalizar caminos seguros para utilizar de desalojo, mantener zonas perimetrales de protección, mejorar los accesos a las zonas afectadas e implantar sistemas de alerta temprana.

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El responsable del área federal de municipalismo de IU, Rafael Pérez, explica que la propuesta busca “garantizar la seguridad de la ciudadanía, proteger el territorio y reforzar el papel de lo público” tras los graves incendios registrados en los últimos días en las zonas de la sierra de Ávila y Madrid. EFE