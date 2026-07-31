Apicultor en el incendio de Zamora: "O nos echan una mano o se acabará la vida rural"

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Fermoselle (Zamora), 31 jul (EFE).- El apicultor de Fermoselle (Zamora) Ignacio Campos, al que se le han quemado tres de sus cinco colmenares y los otros dos están en peligro por las llamas del incendio declarado en la localidad, reconoce que tiene ganas de tirar la toalla y advierte de que los incendios ponen hasta tal punto en riesgo la vida en el campo que, si no reciben ayuda, se acabará.

"La vida rural es así y ,como la gente no nos quiera ver o entender y nos eche una mano, se acabará totalmente", ha declarado a EFE junto a una de sus explotaciones apícolas quemadas, en la que ha perdido un centenar de colmenas.

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Este ganadero ha hecho números y ha mostrado su impotencia por un fuego que se ha producido justo cuando estaba a punto de recoger la miel del colmenar, lo que agrava sus pérdidas.

"Todo el año trabajando para nada", ha lamentado, pues en esas cien colmenas quemadas, con una producción media de diez kilos por colmena, tirando por lo bajo, y un precio de ocho euros por kilo, las pérdidas ascienden a 8.000 euros.

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De poco le sirven los 50 euros que le puede dar el seguro por cada colmena porque, además de perder la producción, el año que viene uno de los colmenares que se ha librado del fuego tendrá que emplearlo en hacer enjambres nuevos en vez de producir miel.

A ello se suma el problema de la alimentación de las abejas. "¿Qué comen ahora?", se ha preguntado retóricamente, para destacar que la zona afectada por el incendio parece "un desierto, ha quedado totalmente calcinada".

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Ignacio Campos ha recordado que ya tuvo que empezar de nuevo tras el gran incendio que se vivió en la zona hace nueve años y en aquella ocasión les prometieron cortafuegos y limpieza del monte que, luego, nunca llegó a materializarse.

Por todo lo vivido, se ha planteado incluso tirar la toalla y abandonar la actividad apícola, algo que no duda que hará si también pierde las colmenas que por el momento se han salvado del fuego. EFE

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aff/pcr/acm