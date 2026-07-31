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Abren un pabellón de Melilla para alojar a las personas atrapadas por el cierre fronterizo

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Melilla, 31 jul (EFE).- Los viajeros de la Operación Paso del Estrecho (OPE) que se han quedado atrapados en Melilla por el cierre de la frontera por los intentos de entrada de migrantes podrán alojarse en un pabellón de la ciudad autónoma cercano al paso fronterizo de Beni-Enzar mientras esperan a su reapertura.

En una nota de prensa, la Ciudad Autónoma ha informado de que el pabellón Lázaro Fernández, en el barrio del Real, ha sido habilitado con camas instaladas por la Cruz Roja, mientras que la Consejería de Políticas Sociales ha comprado unos grandes ventiladores o ‘pingüinos’ para mitigar el calor que hace en el interior.

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Además, la Ciudad Autónoma también ha repartido en la frontera 900 bolsas con bocadillos, agua y zumos que se han preparado en el centro social San Francisco, y ha avanzado que habrá más ante la llegada de dos barcos en las próximas horas.

Estas medidas han sido adoptadas por el comité de crisis que se ha creado para atender a los viajeros de la Operación Paso del Estrecho, que podrán descansar y dormir bajo techo mientras esperan a que reabra la frontera en el pabellón Lázaro Fernández.

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Este centro deportivo ya fue habilitado con este mismo fin en los primeros días de confinamiento durante la pandemia de la COVID-19 para alojar a las personas que se habían visto atrapadas en Melilla por el cierre del paso fronterizo, aunque los incidentes que se registraron obligaron a cambiar la ubicación al poco tiempo.

El coordinador del comité de crisis, el vicepresidente tercero del Gobierno local, Daniel Ventura, ha destacado el trabajo de los servicios operativos, informadores medioambientales y empresas contratadas para la limpieza y los aseos que atienden a los viajeros del Paso del Estrecho en las inmediaciones de la frontera.

También se han instalado 11 grifos de agua en una de las zonas donde se han embolsado el medio millar de vehículos, unas mil personas, que había haciendo cola en la frontera a primera hora de la mañana.

En declaraciones a EFE, Ventura ha afirmado que la Ciudad Autónoma está dando respuesta a la “crisis humanitaria” que se está dando en Melilla “porque no lo hace la Delegación del Gobierno, que es la que tiene las competencias en la Operación Paso del Estrecho”.

Por ello, el Gobierno local ha habilitado desde primera hora de la mañana de este jueves el triple de aseos habituales, 500 sillas, 200 hamacas, 20 carpas y alfombras para zonas de sombra y un camión de agua y alimentos gestionados a través de los servicios sociales.

Además, una treintena de informadores reparten los suministros y atienden las necesidades de los viajeros, labores en las que también se ha movilizado a Protección Civil, Cruz Roja y servicios médicos. EFE

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