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Toda España, salvo Cantabria, Asturias y Galicia, en aviso por máximas de hasta 42 grados

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Madrid, 30 jul (EFE).- El calor se intensifica en España por la ola de calor y todas las comunidades autónomas, excepto Cantabria, Asturias y Galicia, continúan este jueves en aviso (naranja o amarillo) por altas temperaturas, que alcanzarán hasta los 42 grados, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.

Andalucía ha activado el aviso naranja (peligro importante) en las provincias de Córdoba, Granada y Jaén por máximas entre 40-42 grados en áreas de la campiña cordobesa, la cuenca del Genil y Morena y Condado. En Sevilla, Cádiz, Huelva y Málaga el nivel es amarillo (peligro bajo) por valores que oscilarán entre 38-39 grados.

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En el nordeste peninsular, todas las provincias de Aragón se encuentran en nivel naranja por temperaturas de hasta 40 grados, sobre todo en áreas de las Cinco Villas, mientras que en Cataluña persiste el nivel naranja en Girona y Lleida, por temperaturas entre los 37 y los 39 grados; Barcelona y Tarragona están en amarillo por máximas de entre 36 y 37 grados.

En Castilla-La Mancha el aviso naranja afecta a toda la comunidad, excepto a la provincia de Guadalajara, con termómetros que alcanzarán los 40 grados en zonas cercanas a los valles del Guadiana y del Tajo y a las sierras de Alcudia y Madrona.

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La Comunidad de Madrid continúa con aviso naranja por máximas de hasta 39 grados en el área metropolitana y del Henares, así como en las zonas sur, las Vegas y oeste. En la sierra, el aviso es amarillo por máximas de 36 grados.

Navarra está en naranja por calor de hasta 39 grados en el centro de la comunidad y por 37 grados en el Pirineo.

En las Islas Canarias, Gran Canaria está en naranja por máximas de 37 grados afectando especialmente en medianías del sureste y oeste, donde no se descarta que localmente alcancen 39 grados, además de probables temperaturas nocturnas significativamente altas.

Las comunidades de Castilla y León, Extremadura, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Las Baleares, el País Vasco y La Rioja tienen activada la alerta amarilla por valores que oscilarán entre los 35 y 39 grados.

Con el aviso naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con el amarillo no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. EFE

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