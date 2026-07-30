Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Szczesny prefiere LaLiga a la 'Champions': "Es la que te obliga a rendir de forma regular"

Guardar

Redacción deportes, 29 jul (EFE).- El portero del Barcelona Wojciech Szczesny afirmó este jueves que prefiere ganar LaLiga que la Liga de Campeones, "aunque cuando representas a este club empiezas la temporada con el sueño de ganar todos los títulos por los que compites".

"Yo siempre pienso primero en la Liga, porque es el torneo en el que juegas más partidos y el que te obliga a rendir al máximo de forma regular. Pero hay muchos equipos que pueden ganar la 'Champions' y nosotros estamos entre ellos", explicó Szczesny a la prensa desplazada a la concentración de St. George's Park.

PUBLICIDAD

A sus 36 años, es el más veterano del vestuario azulgrana tras la marcha de su compatriota Robert Lewandowski, y por eso dice que intenta "ayudar a los jóvenes tanto dentro como fuera del campo".

La ausencia de Lewandowski se la toma a broma: "Ahora tengo más tiempo para hablar español porque ya no tengo que hablar polaco con él. Puede ser una ventaja". Y eso que podía haber sido otra razón para no renovar una última temporada con el Barça, pero Szczesny cree que todavía tiene cosas que aportar.

PUBLICIDAD

"Tuve mis dudas, por supuesto. Pero el club me dijo que todavía cree que estoy al nivel que exige esta entidad. Sigo aquí y, mientras me sienta necesario y crea que puedo ayudar al equipo, estaré muy contento de hacerlo", apuntó.

En estos primeros días de pretemporada ha vuelto a coincidir en la portería con Marc-André ter Stegen, que está a punto de abandonar la concentración en tierras británicas para cerrar su cesión al Ajax.

Szczesny tuvo palabras de elogio para el internacional alemán: "Se le ve muy bien. Han sido un par de años difíciles por las lesiones, pero está a un nivel muy alto". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Desaparece Dovima Nurmi, concursante de ‘Drag Race España’, y sus compañeras piden ayuda en redes sociales: “Si alguien sabe algo, que contacte con los Mossos”

La artista fue vista por última vez con una gorra, camiseta y pantalones vaqueros de color negro en Sabadell

Desaparece Dovima Nurmi, concursante de ‘Drag Race España’, y sus compañeras piden ayuda en redes sociales: “Si alguien sabe algo, que contacte con los Mossos”

El Gobierno moviliza al Ejército en Ceuta ante el colapso de la frontera por la llegada masiva de migrantes desde Marruecos

Las Fuerzas Armadas apoyarán a la Guardia Civil para mantener la seguridad en la ciudad tras la llegada de miles de jóvenes por la frontera del Tarajal

El Gobierno moviliza al Ejército en Ceuta ante el colapso de la frontera por la llegada masiva de migrantes desde Marruecos

Ceuta se blinda ante la llegada masiva de migrantes desde Marruecos: supermercados y tiendas cierran sus puertas y los servicios de emergencia, desbordados

La entrada de unas 2.000 personas por vía marítima en los últimos días pone al límite los servicios de acogida

Ceuta se blinda ante la llegada masiva de migrantes desde Marruecos: supermercados y tiendas cierran sus puertas y los servicios de emergencia, desbordados

Dónde queda Ceuta, cómo es su frontera con Marruecos y por qué es una ciudad española si se encuentra en África

El pequeño enclave europeo del norte del continente africano lleva más de cinco siglos bajo soberanía ibérica y hoy concentra una de las tensiones migratorias y diplomáticas más persistentes del mundo

Dónde queda Ceuta, cómo es su frontera con Marruecos y por qué es una ciudad española si se encuentra en África

Postura de la guirnalda: un ejercicio de yoga que fortalece las piernas y el suelo pélvico

Es una asana muy completa y fácil de incluir en una rutina de ejercicio

Postura de la guirnalda: un ejercicio de yoga que fortalece las piernas y el suelo pélvico
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así se está viviendo en Ceuta la crisis migratoria: cientos de personas llegan a nado desde Marruecos y los centros de acogida están desbordados

Así se está viviendo en Ceuta la crisis migratoria: cientos de personas llegan a nado desde Marruecos y los centros de acogida están desbordados

España y Marruecos acuerdan la entrega de quienes han entrado ilegalmente en Ceuta

Pedro Sánchez asegura que el Gobierno prepara junto a Marruecos las “medidas necesarias” para “recuperar la normalidad” en Ceuta tras la llegada masiva de migrantes

Interior pacta con Marruecos agilizar la entrega de los migrantes que entren ilegalmente en Ceuta y culpa a las mafias

Ceuta sufre un “colapso” con la entrada de miles de migrantes en días: la policía intenta frenarlos en la frontera y los partidos piden al Ejército

ECONOMÍA

La reflexión de Rafael Nadal sobre los millennials y la generación Z: “Antes, la gente ahorraba para comprar un coche o una casa. Hoy se da mucha importancia a las experiencias”

La reflexión de Rafael Nadal sobre los millennials y la generación Z: “Antes, la gente ahorraba para comprar un coche o una casa. Hoy se da mucha importancia a las experiencias”

La OCU lo confirma: este es el fraude que más se repite en las compras online

La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: la azotea común se puede usar de manera privada si se cumple este requisito

Comprueba si la huelga de Renfe del 31 de julio altera tu tren: las rutas afectadas

Las grandes energéticas ganan 9.629 millones durante los seis primeros meses del año: Iberdrola aporta casi la mitad

DEPORTES

Arbeloa se lanza a por La Fábrica: Gonzalo y Palacios a punto de firmar por el Fulham

Arbeloa se lanza a por La Fábrica: Gonzalo y Palacios a punto de firmar por el Fulham

Mike Krack celebra el progreso de Aston Martin: “El paquete de actualizaciones que hemos traído funciona”

El FC Barcelona recibe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic

De la Rosa explica por qué las mejoras en Aston Martin son esperanzadoras para Fernando Alonso