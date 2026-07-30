Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Miguel Polo, al día siguiente de la dana sobre el Poyo: "Hubo muy poco tiempo de maniobra"

Guardar

València, 30 jul (EFE).- El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, envió la mañana siguiente de la dana de 2024 un mensaje en el que informaba al Ministerio de Transición Ecológica de que el barranco del Poyo era uno de los que más daños había causado en la comarca de l'Horta Sud y que "hubo muy poco tiempo de maniobra".

Así figura en las comunicaciones que ha entregado al juzgado de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal de la dana, tras ofrecerle la jueza que lo hiciera voluntariamente, donde solo consta la captura de una conversación de wasap con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, porque, según señala, se la reenvió ella y el resto se borraron al tener activada la duración predeterminada.

PUBLICIDAD

No obstante, según el acta de cotejo al que ha tenido acceso EFE, Polo ha aportado los mensajes que escribió de su aplicación de notas del móvil antes de enviarlos por wasap a la entonces vicepresidenta tercera el Gobierno de España y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morant, sobre cuestiones tratadas en el Cecopi.

En el que envió a las 9 de la mañana del 30 de octubre, explicaba sobre el barranco del Poyo -cuyo desbordamiento causó la mayoría de los 231 fallecimientos en las inundaciones- que perdieron datos "a partir de 2.000 m3/s" y que hubo "lluvias en cabecera de 400 litros".

PUBLICIDAD

Y añadió: "Hubo muy poco tiempo de maniobra, el SAIH -en alusión al Sistema Automático de Información Hidrológica- envió los avisos pero emergencias debía de estar tan pendiente de Utiel Requena que no debieron de prestarle atención al Poyo. Ahora los caudales deben haber bajado mucho".

En un mensaje de las 23:00 horas del 29 de octubre, Polo indicaba que el barranco del Poyo había afectado al Canal Júcar-Turia y habría que repararlo porque afecta a parte del abastecimiento de Valencia, si bien ponía entre paréntesis: "no es alarmante, en principio, pero habrá que actuar de urgencia".

Polo ha entregado asimismo al juzgado las capturas de pantalla de mensajes de wasap que cruzó con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, donde a las 16:16 horas Polo le escribió: "Ha llovido y está lloviendo tanto en Utiel Requena que a este paso el embalse de Forata en dos horas puede que empiece a verter por el aliviadero".

"Vamos a dar aviso al 112", añadía en ese mensaje el presidente de la CHJ, a lo que la delegada del Gobierno le respondió: "Ay dios".

Desde el entorno de la exconsellera de Interior e investigada en la causa, Salomé Pradas, han señalado que lo aportado por Polo prueba que "absolutamente nadie de la CHJ, que es la encargada de vigilar los cauces, supo, con tiempo suficiente para preverlo y avisar, nada de los desbordamientos del Magro" ni del Poyo. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Desaparece Dovima Nurmi, concursante de ‘Drag Race España’, y sus compañeras piden ayuda en redes sociales: “Si alguien sabe algo, que contacte con los Mossos”

La artista fue vista por última vez con una gorra, camiseta y pantalones vaqueros de color negro en Sabadell

Desaparece Dovima Nurmi, concursante de ‘Drag Race España’, y sus compañeras piden ayuda en redes sociales: “Si alguien sabe algo, que contacte con los Mossos”

El Gobierno moviliza al Ejército en Ceuta ante el colapso de la frontera por la llegada masiva de migrantes desde Marruecos

Las Fuerzas Armadas apoyarán a la Guardia Civil para mantener la seguridad en la ciudad tras la llegada de miles de jóvenes por la frontera del Tarajal

El Gobierno moviliza al Ejército en Ceuta ante el colapso de la frontera por la llegada masiva de migrantes desde Marruecos

Ceuta se blinda ante la llegada masiva de migrantes desde Marruecos: supermercados y tiendas cierran sus puertas y los servicios de emergencia, desbordados

La entrada de unas 2.000 personas por vía marítima en los últimos días pone al límite los servicios de acogida

Ceuta se blinda ante la llegada masiva de migrantes desde Marruecos: supermercados y tiendas cierran sus puertas y los servicios de emergencia, desbordados

Dónde queda Ceuta, cómo es su frontera con Marruecos y por qué es una ciudad española si se encuentra en África

El pequeño enclave europeo del norte del continente africano lleva más de cinco siglos bajo soberanía ibérica y hoy concentra una de las tensiones migratorias y diplomáticas más persistentes del mundo

Dónde queda Ceuta, cómo es su frontera con Marruecos y por qué es una ciudad española si se encuentra en África

Postura de la guirnalda: un ejercicio de yoga que fortalece las piernas y el suelo pélvico

Es una asana muy completa y fácil de incluir en una rutina de ejercicio

Postura de la guirnalda: un ejercicio de yoga que fortalece las piernas y el suelo pélvico
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así se está viviendo en Ceuta la crisis migratoria: cientos de personas llegan a nado desde Marruecos y los centros de acogida están desbordados

Así se está viviendo en Ceuta la crisis migratoria: cientos de personas llegan a nado desde Marruecos y los centros de acogida están desbordados

España y Marruecos acuerdan la entrega de quienes han entrado ilegalmente en Ceuta

Pedro Sánchez asegura que el Gobierno prepara junto a Marruecos las “medidas necesarias” para “recuperar la normalidad” en Ceuta tras la llegada masiva de migrantes

Interior pacta con Marruecos agilizar la entrega de los migrantes que entren ilegalmente en Ceuta y culpa a las mafias

Ceuta sufre un “colapso” con la entrada de miles de migrantes en días: la policía intenta frenarlos en la frontera y los partidos piden al Ejército

ECONOMÍA

La reflexión de Rafael Nadal sobre los millennials y la generación Z: “Antes, la gente ahorraba para comprar un coche o una casa. Hoy se da mucha importancia a las experiencias”

La reflexión de Rafael Nadal sobre los millennials y la generación Z: “Antes, la gente ahorraba para comprar un coche o una casa. Hoy se da mucha importancia a las experiencias”

La OCU lo confirma: este es el fraude que más se repite en las compras online

La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: la azotea común se puede usar de manera privada si se cumple este requisito

Comprueba si la huelga de Renfe del 31 de julio altera tu tren: las rutas afectadas

Las grandes energéticas ganan 9.629 millones durante los seis primeros meses del año: Iberdrola aporta casi la mitad

DEPORTES

Arbeloa se lanza a por La Fábrica: Gonzalo y Palacios a punto de firmar por el Fulham

Arbeloa se lanza a por La Fábrica: Gonzalo y Palacios a punto de firmar por el Fulham

Mike Krack celebra el progreso de Aston Martin: “El paquete de actualizaciones que hemos traído funciona”

El FC Barcelona recibe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic

De la Rosa explica por qué las mejoras en Aston Martin son esperanzadoras para Fernando Alonso