Miguel Polo, al día siguiente de la dana sobre el Poyo: "Hubo muy poco tiempo de maniobra"

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València, 30 jul (EFE).- El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, envió la mañana siguiente de la dana de 2024 un mensaje en el que informaba al Ministerio de Transición Ecológica de que el barranco del Poyo era uno de los que más daños había causado en la comarca de l'Horta Sud y que "hubo muy poco tiempo de maniobra".

Así figura en las comunicaciones que ha entregado al juzgado de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal de la dana, tras ofrecerle la jueza que lo hiciera voluntariamente, donde solo consta la captura de una conversación de wasap con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, porque, según señala, se la reenvió ella y el resto se borraron al tener activada la duración predeterminada.

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No obstante, según el acta de cotejo al que ha tenido acceso EFE, Polo ha aportado los mensajes que escribió de su aplicación de notas del móvil antes de enviarlos por wasap a la entonces vicepresidenta tercera el Gobierno de España y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morant, sobre cuestiones tratadas en el Cecopi.

En el que envió a las 9 de la mañana del 30 de octubre, explicaba sobre el barranco del Poyo -cuyo desbordamiento causó la mayoría de los 231 fallecimientos en las inundaciones- que perdieron datos "a partir de 2.000 m3/s" y que hubo "lluvias en cabecera de 400 litros".

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Y añadió: "Hubo muy poco tiempo de maniobra, el SAIH -en alusión al Sistema Automático de Información Hidrológica- envió los avisos pero emergencias debía de estar tan pendiente de Utiel Requena que no debieron de prestarle atención al Poyo. Ahora los caudales deben haber bajado mucho".

En un mensaje de las 23:00 horas del 29 de octubre, Polo indicaba que el barranco del Poyo había afectado al Canal Júcar-Turia y habría que repararlo porque afecta a parte del abastecimiento de Valencia, si bien ponía entre paréntesis: "no es alarmante, en principio, pero habrá que actuar de urgencia".

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Polo ha entregado asimismo al juzgado las capturas de pantalla de mensajes de wasap que cruzó con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, donde a las 16:16 horas Polo le escribió: "Ha llovido y está lloviendo tanto en Utiel Requena que a este paso el embalse de Forata en dos horas puede que empiece a verter por el aliviadero".

"Vamos a dar aviso al 112", añadía en ese mensaje el presidente de la CHJ, a lo que la delegada del Gobierno le respondió: "Ay dios".

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Desde el entorno de la exconsellera de Interior e investigada en la causa, Salomé Pradas, han señalado que lo aportado por Polo prueba que "absolutamente nadie de la CHJ, que es la encargada de vigilar los cauces, supo, con tiempo suficiente para preverlo y avisar, nada de los desbordamientos del Magro" ni del Poyo. EFE