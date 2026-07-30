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La Séptima ofrece a Javier Ruiz dirigir la nueva cadena de televisión

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Belén Escudero

Madrid, 30 jul (EFE).- La Séptima ha ofrecido al periodista Javier Ruiz, actual conductor de Mañaneros en La 1, convertirse en el primer director de la nueva cadena de televisión, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 5 de noviembre, según ha anunciado a EFE su promotor, José Miguel Contreras.

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En una entrevista, Contreras asegura que habían pensado en Javier Ruiz hace más de dos años, cuando ambos trabajaban en el diseño de un canal de televisión para PRISA que finalmente no llegó a ver la luz.

"Juntos soñamos la posibilidad de llegar a hacerlo", recuerda el fundador de La Sexta, quien asegura que el periodista se incorporó posteriormente a RTVE con la idea de regresar si aquel proyecto terminaba convirtiéndose en realidad. "Ahora tiene encima de la mesa la oferta para ser el primer director de la historia de La Séptima", subraya.

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La propuesta llega cuando 'Mañaneros' atraviesa uno de sus mejores momentos de audiencia, pero Contreras considera que "no se puede rechazar" la oferta para liderar profesionalmente desde el punto de vista periodístico un nuevo canal que pretende romper con los esquemas tradicionales de la televisión generalista y que aspira a convertirse en "la primera referencia de actualidad en España".

Junto a Ruiz, el canal ha ofrecido la dirección de Contenidos a Daniel Fernández, actual director de 'Mañaneros' y anteriormente responsable del programa de Ana Rosa Quintana. Según explica Contreras, este cargo integrará las funciones que tradicionalmente desempeñaban las direcciones de Informativos y Programas, ya que toda la parrilla estará centrada en la actualidad.

Finalmente Contreras confirma que no estarán algunos de los nombres que más habían sonado para incorporarse a la cadena, como Silvia Intxaurrondo y Àngels Barceló, entre otros, una decisión que atribuye tanto a sus compromisos profesionales como a la voluntad de construir una cadena con perfiles diferentes a los habituales de la televisión convencional.

Frente a esos periodistas de renombre, la apuesta pasa por combinar profesionales jóvenes, algunos menores de 30 años, con otros de mayor experiencia, pero con la intención de ofrecer una imagen renovada, y hay abiertas conversaciones avanzadas con alrededor de catorce comunicadores que conformarán la primera línea de la nueva cadena.

Entre ellos, admite, figura Sarah Santaolalla, aunque evita concretar cuál será finalmente su papel. "Solo queremos gente a la que le emocione este proyecto", sostiene.

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