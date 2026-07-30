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La oposición considera que Ayuso vende el ático porque la han "pillado"

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Madrid, 30 jul (EFE).- El PSOE y Más Madrid han atribuido este jueves la decisión del Gobierno regional de vender el ático adquirido para ampliar la sede de la Presidencia de la Comunidad a la polémica generada por la operación y han acusado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de dar marcha atrás porque "le han pillado" tras hacerse pública la compra.

El secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha acusado a Ayuso de vender el piso porque "le han pillado" al intentar "ponerse un piso gratis sin contarlo" y ha sostenido que la presidenta regional "ha mentido" sobre este asunto.

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"Que enseñen el expediente y aclaren cuánto nos iba a costar a los madrileños el nuevo ático de lujo", ha reclamado López en un mensaje en la red social X.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, ha criticado que "el único motivo" por el que se vende el ático es porque "la hemos pillado".

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Bergerot le ha afeado además que tenga que "utilizar el dolor de los incendios" para justificar la venta del ático.

"La vergüenza es tan grande que tiene que utilizar el dolor de los incendios de Madrid, que ella misma pudo hacer por prevenir, para tapar su derrota", ha afirmado Bergerot en X.

Estas reacciones surgen tras anunciar el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, que ha dado instrucciones a la empresa Planifica Madrid para poner a la venta el citado ático, junto con otros cuatro inmuebles, para destinar esos fondos a la reconstrucción tras los incendios forestales.

Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha acusado a la presidenta de intentar "tapar un escándalo con el dolor de los incendios" y ha considerado que el anuncio de la venta del inmueble busca "desviar la atención". "No hacen falta maniobras de propaganda, hacen falta explicaciones", ha escrito en X.

También la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha ironizado sobre la decisión del Gobierno regional al afirmar que, después de que trascendiera la compra del ático y de que el Ejecutivo defendiera que iba a destinarse a oficinas, "al día siguiente anuncia que lo vende". En un mensaje en X, Maestre ha calificado la secuencia de los hechos de "esperpento". EFE

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