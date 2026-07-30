La inflación acelera al 3,5 % en julio por la subida de combustibles y electricidad

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Madrid, 30 jul (EFE).- Los precios aumentaron en España un 3,5 % en julio con respecto al mismo mes de 2025, un repunte tres décimas superior al de junio (3,2 %), debido al encarecimiento de los carburantes de automoción y la electricidad.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este jueves el dato adelantado del índice de precios de consumo (IPC) de julio, un mes en el que entraron en vigor las nuevas medidas anticrisis, por las que el IVA de los carburantes volvió al tipo general del 21 % y se rebajó el impuesto de hidrocarburos.

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El INE solo ha apuntado en la información remitida este jueves que el repunte de la inflación estuvo influido por la subida del precio de los combustibles y lubricantes para vehículos personales y de la electricidad, mayores que en julio del pasado año, pero no la información detallada, que se conocerá el próximo 13 de agosto. EFE