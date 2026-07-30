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La estadounidense Megan Wilson ficha por el Fundación Cajasol Andalucía

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Sevilla, 30 jul (EFE).- La central estadounidense Megan Wilson ha fichado por el Fundación Cajasol Andalucía procedente del Terville-Florange de la máxima categoría del voleibol en Francia, ha informado este jueves el club de Dos Hermanas (Sevilla), que la próxima temporada disputará la Liga de Campeones.

De 23 años y 1,93 metros de altura, Megan Wilson militó en las universidades de Kentucky y Oklahoma antes de llegar a Europa, y destacó la pasada temporada por su capacidad ofensiva con hasta 192 puntos, así como 48 bloqueos, siendo pieza clave en su equipo, que concluyó en octava posición en la siempre disputada liga francesa.

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La planificación con miras a la próxima temporada continúa, según el club, con paso firme a la espera de firmar a otra jugadora central que culmine la plantilla para una campaña que estará marcada por el debut en la máxima competición europea y donde deberá defender el doblete histórico conseguido la pasada temporada: Liga Iberdrola y Copa de la Reina.

El Fundación Cajasol Andalucía ya conoce su rival de la CEV Champions League, el FC Oporto. En caso de eliminación en la ronda previa, caerá a la CEV Cup, por lo que el conjunto nazareno disputará mínimo dos eliminatorias europeas siendo ambas históricas para la entidad. EFE

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