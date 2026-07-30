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Jódar apea a Nishikori en Washington y se cita con Musetti en cuartos

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Washington, 29 jul (EFE).- El español Rafa Jódar se impuso este miércoles a Kei Nishikori por 6-3 y 6-2 y frustró el regreso del japonés al Abierto de Washington, torneo que conquistó en 2015, a pocas semanas de su retirada.

Jódar, número 24 del ranking ATP, se deshizo de Nishikori en una hora y 9 minutos. En cuartos de final, el madrileño se medirá al italiano Lorenzo Musetti (n.15), que este miércoles selló su pase tras imponerse al australiano Aleksandar Vukic en tres sets.

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Musetti regresa al circuito en Washington después de cerca de tres meses de una lesión que le obligó a perderse Roland Garros y Wimbledon cuando estaba en el 'Top 10' de la ATP. Será el primer enfrentamiento entre el italiano y el español.

Jódar se encontró este miércoles en segunda ronda del Abierto de Washington a un tenista, Nishikori, que llegó a ser número cuatro del mundo pero que ahora, a sus 36 años, ya vislumbra su retirada, que será a finales de septiembre en el Abierto de Japón.

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Nishikori llegaba a la segunda ronda tras ganar el lunes al chino Juncheng Shang, su primera victoria en 14 meses en el circuito, del que ha estado apartado debido a las lesiones.

Su baja posición en el ránking (n.721) tras no sumar puntos en las últimas 52 semanas, llevó a la organización a invitar a su campeón de 2015 para que Washington y Nishikori pudieran despedirse mutuamente.

Sobre la pista del estadio, en la sesión nocturna, Nishikori luchó para evitar que el partido se convirtiera en una exhibición, dadas las circunstancias, pero tuvo la mala fortuna de cruzarse con un Jódar muy en forma, que le superó por físico.

Jódar tomó la iniciativa tras romper el quinto juego del primer set, suficiente para apuntarse esa manga por 6-3 tras salvar dos pelotas de 'break' que tuvo Nishikori.

En el segundo set fue aún más contundente. El español lo abrió con un 'break', consolidó su saque y volvió a romper el quinto juego para ponerse 4-1 al saque. Con Nishikori un poco entregado, Jódar ganó sus dos siguientes juegos al saque para el 6-2 final.

El madrileño ganó el 70 % de sus puntos con el saque y el 44 % al resto. Terminó con 11 golpes ganadores por 24 errores no forzados, mientras que Nishikori acabó con 7 y 32, respectivamente.

"Fue un partido horrible para mí", dijo Nishikori tras su eliminación.

La del viernes contra Musetti será la sexta ronda de cuartos de final que dispute Jódar este año después de Marrakech (campeón), Barcelona (semifinalista), Madrid, Roma y Roland Garros.

El ATP y WTA 500 de Washington abre la gira norteamericana de pista dura, que culminará con el Abierto de Estados Unidos tras hacer escala en los torneos de categoría 1.000 de Canadá y Cincinnati. EFE

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