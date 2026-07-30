El IBEX 35 cae el 0,36 % influido por el petróleo y los resultados empresariales

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Madrid, 30 jul (EFE).- El principal índice de la bolsa española, el IBEX 35, ha abierto este jueves con una caída del 0,36 % lastrado de nuevo por el encarecimiento del petróleo brent, que sube el 2,59 % y supera los 93 dólares el barril, al intensificarse las hostilidades en Irán.

En la apertura de sesión, el selectivo cede ese 0,36 % y se ha situado en 19.346,5 puntos, lo que reduce sus ganancias en el año al 12,12 %.

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La bolsa española, al igual que el resto de mercados europeos, se resiente de la subida del crudo tras el cruce de amenazas entre EE.UU. e Irán, mientras continúa la publicación de resultados empresariales del primer semestre del año, donde hoy destaca el BBVA, que sube el 1,23 % tras anunciar una mejora de su beneficio del 11,1 %. EFE

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