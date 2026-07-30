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El alcalde de Fermoselle (Zamora): "Hay una humareda enorme y rescoldos por las calles"

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Zamora, 30 jul (EFE).- El alcalde de Fermoselle (Zamora), José Manuel Pilo, ha asegurado que esta localidad de unos 1.100 habitantes en la que se originó el incendio de la provincia de Zamora y que permanece confinada ha amanecido con "mucho olor a humo, rescoldos por las calles y una humareda enorme si se mira hacia Trabanca", localidad salmantina situada al sureste.

Pilo ha declarado a EFE que las circunstancias en las que se ha producido el incendio forestal que se inició sobre la una de la tarde del miércoles en un paraje al sur del municipio, cuando había viento y altas temperaturas, le recuerdan mucho al gran incendio ocurrido en la localidad hace ahora nueve años, que entonces fue intencionado, aunque ha admitido desconocer si en esta ocasión el fuego ha sido provocado de forma intencionada.

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Sobre los daños en propiedades, ha precisado que se ha quemado una casa de uno de los barrios del pueblo situada a las afueras y una meda de paja de un ganadero del municipio.

El máximo responsable municipal ha indicado que en el pabellón deportivo han pasado la noche unos ochenta residentes desalojados de la residencia de mayores de la localidad, junto a personal del centro que se ha quedado con ellos, les han atendido y facilitado todas las necesidades que tenían.

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El fuego se inició este miércoles en la zona del Picón, junto al río Tormes, donde también se originó el 26 de agosto de 2017 otro incendio que quemó unas 3.500 hectáreas en unas circunstancias meteorológicas similares y que entonces fue intencionado, ha recordado Pilo. EFE

aff/crf

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