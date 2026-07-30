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Dos desalojos más por el incendio forestal de Zamora, combatido por 50 medios por la noche

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Zamora, 30 jul (EFE).- El incendio en Fermoselle (Zamora) continúa descontrolado tras una noche en la que ha habido que evacuar dos nuevas poblaciones, Villar del Buey y Pasariegos, y en la que cerca de medio centenar de medios han trabajado en labores de protección de viviendas y cascos urbanos, perimetración y combate directo de las llamas.

En Villar del Buey, entre el medio millar de vecinos se encuentran los 25 mayores de la residencia de la localidad, que han sido trasladados a la residencia Los Tres Árboles de la ciudad de Zamora, han informado a EFE fuentes del operativo.

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A lo largo de la noche, y a la espera de que esta mañana puedan incorporarse progresivamente los medios aéreos, han trabajado medio centenar de medios, entre ellos seis técnicos, trece agentes medioambientales, trece cuadrillas, cinco autobombas, tres retenes de maquinaria y ocho dotaciones de bomberos de las diputaciones de Zamora y Salamanca.

El operativo de extinción teme especialmente el viento que está previsto que se avive durante la tarde de este jueves.

En total son catorce las localidades desalojadas y otras dos están confinadas, además de que permanecen cortadas las carreteras CL-527 y las provinciales ZA-P-2221, ZA-P-2222 y ZA-P-2226, según fuentes de la Guardia Civil de Zamora.

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Las personas evacuadas han sido trasladadas a pabellones deportivos de Bermillo de Sayago y Fermoselle, el pabellón deportivo de Muelas del Pan y dos residencias de mayores de Zamora. EFE

aff/crf

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